Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzen evliliklerine hapis cezası kapıda

Norveç 1 Ekim 2025'ten itibaren kuzen evliliklerini yasaklayacak. 'Dini nikah' yoluyla evlilik sürdüren çiftler için ise hapis cezası uygulanması planlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzen evliliklerine hapis cezası kapıda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:57

ABD’nin çeşitli eyaletleri ve birçok Avrupa ülkesinden sonra de 1 Ekim 2025’ten itibaren ülke genelinde kuzen evliliklerini yasaklama kararı aldı.

Kararla birlikte kuzenler arasında resmi nikah artık yasal olarak mümkün olmayacak. Ancak yetkililer, özellikle ülkeye yerleşen bazı mülteciler arasında “dini nikah” adıyla bu tür birlikteliklerin sürdüğünü belirtiyor.

HAPİS CEZASI KAPIDA

Uzmanlar, bebek ve çocuklarda görülen pek çok sağlık sorununun akraba evlilikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak yasaların sıkı biçimde uygulanacağını açıkladı. Buna rağmen kuzen birlikteliğini sürdüren çiftler için ise hapis cezasının gündeme geleceği belirtildi.

Norveç Meclisi'ne sunulan kanun teklifi ile 'dini nikah' yoluyla evlilik hayatı yaşamayı sürdüren çiftlerin tespiti halinde, iki tarafa da 3 yıla kadar uygulanabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlilik tartışmasında öldürülen gence son veda
Adana'da uçakta evlilik teklifi faciayla bitti! 'Evet' cevabıyla yere çakıldı: Korkunç anlar kamerada
ETİKETLER
#yasak
#sağlık sorunları
#norveç
#Hapis Cezası
#Kuzen Evlilikleri
#Dini Nikah
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.