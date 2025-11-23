Kuzen evliliklerine hapis cezası kapıda

ABD’nin çeşitli eyaletleri ve birçok Avrupa ülkesinden sonra Norveç de 1 Ekim 2025’ten itibaren ülke genelinde kuzen evliliklerini yasaklama kararı aldı.

Kararla birlikte kuzenler arasında resmi nikah artık yasal olarak mümkün olmayacak. Ancak yetkililer, özellikle ülkeye yerleşen bazı mülteciler arasında “dini nikah” adıyla bu tür birlikteliklerin sürdüğünü belirtiyor.

HAPİS CEZASI KAPIDA

Uzmanlar, bebek ve çocuklarda görülen pek çok sağlık sorununun akraba evlilikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak yasaların sıkı biçimde uygulanacağını açıkladı. Buna rağmen kuzen birlikteliğini sürdüren çiftler için ise hapis cezasının gündeme geleceği belirtildi.

Norveç Meclisi'ne sunulan kanun teklifi ile 'dini nikah' yoluyla evlilik hayatı yaşamayı sürdüren çiftlerin tespiti halinde, iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.