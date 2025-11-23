Menü Kapat
DARPA’nın rekoru kırıldı! Kablosuz elektrik iletiminde rekor kırıldı

Kasım 23, 2025 11:58
1
kablosuz elektrik iletimi

Uzay merkezli enerji firması Star Catcher Industries, uzun süredir üzerinde çalıştığı kablosuz enerji aktarım teknolojisinde önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Star Catcher Network sistemiyle yaptığı son testte 1.1 kW gücü optik lazerle ışınlamayı başardı. Üstelik bunu, piyasalarda rahatlıkla bulunabilen standart güneş paneli bileşenleriyle gerçekleştirdi.

Florida’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi’nde yapılan bu deneme, şirketin açıklamasına göre, gelecekte “sınırsız güneş enerjisi” fikrine kapı aralayan kritik bir eşik.

2

50 YILLIK FİKİR YENİDEN GÜNDEMDE

Uzaydan Dünya’ya enerji gönderme fikri aslında yeni değil. İlk kez 1968’de, Çekoslovakya doğumlu Amerikalı bilim insanı Peter Glaser tarafından dile getirilmişti. Glaser, yörüngeye dev güneş panelleri yerleştirip, ürettikleri enerjiyi mikrodalga ışınlarıyla Dünya’ya aktarmayı önermişti.

Bu yaklaşımın en cazip yanı, yeryüzündeki güneş tarlalarını etkileyen hava koşullarının devre dışı kalması. Uydular güneşe sürekli bakan yörüngelere yerleştirildiğinde, teoriye göre 7/24 enerji üretimi mümkün oluyor.

3

REKOR NASIL KIRILDI?

Star Catcher’ın testinde, güneş panellerinden beslenen çok spektrumlu güçlü bir lazer, yine güneş paneli dizisine yönlendirildi. Panel ışığı elektriğe dönüştürdü ve böylece kablosuz bir enerji aktarımı sağlandı. İşin ilginç yanı, kullanılan panellerin tamamen ticari tipte olması.

Bu rekor, DARPA’nın Haziran 2025’te 800 W aktarım ile kırdığı önceki dereceyi geride bırakmış oldu. Çin’in de benzer şekilde büyük ölçekli alıcı kulelerle testler yürüttüğü biliniyor.

4

ÖNCE UYDULARA HIZLI ŞARJ, SONRA DÜNYA’YA ENERJİ

Star Catcher, geliştirdiği teknolojiyi ilk etapta uzaydaki diğer uyduları hızlı şarj etmek için kullanmayı planlıyor. Ardından hedef, yörünge veri merkezleri ve uzay içi üretim tesislerine güç sağlamak. Şirketin iddiasına göre Star Catcher Network, uzayda toplanan güneş ışığını yoğunlaştırıp uygun dalga boylarına çeviriyor ve hedef uydulara iletiyor. Böylece donanım değişikliğine gerek kalmadan mevcut uydular, anında 2 ila 10 kat daha fazla güç elde edebiliyor.

