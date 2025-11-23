DARPA’nın rekoru kırıldı! Kablosuz elektrik iletiminde rekor kırıldı

REKOR NASIL KIRILDI?

Star Catcher’ın testinde, güneş panellerinden beslenen çok spektrumlu güçlü bir lazer, yine güneş paneli dizisine yönlendirildi. Panel ışığı elektriğe dönüştürdü ve böylece kablosuz bir enerji aktarımı sağlandı. İşin ilginç yanı, kullanılan panellerin tamamen ticari tipte olması.

Bu rekor, DARPA’nın Haziran 2025’te 800 W aktarım ile kırdığı önceki dereceyi geride bırakmış oldu. Çin’in de benzer şekilde büyük ölçekli alıcı kulelerle testler yürüttüğü biliniyor.