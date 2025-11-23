Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkiye'de gösterime gireceği tarih açıklandı

Tavşan Polis Memuru Judy Hopps ve Tilki Nick Wilde'ın maceralarını konu alan animasyon dizisi Zootropolis'in (Zootopia) devam filmi çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Filmin hayranları tarafından Zootropolis 2 ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney tarafından açıklanan bilgilere göre Zootropolis 2, ABD'de 26 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Judy ve Nick bu kez şehre yeni gelen gizemli sürüngerlerle karşı karşıya gelecek.

ZOOTROPOLİS 2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney Studios Türkiye tarafından yayımlanan ilk resmi fragmanda açıklanan bilgilere göre Zootropolis 2, Türkiye'de 28 Kasım 2025 vizyona girecek.

ZOOTROPOLİS 2 HANGİ PLATFORMADA YAYINLANACAK?

Zootropolis 2'nin sadece sinemalarda yayınlanacağı açıklandı. Filmin vizyondan çıkmasının ardından Disney Plus platformuna gelmesi bekleniyor. Disney genel olarak sinemada gösterim süresi sona eren yapımlarını bir süre sonra kendi platformu Disney Plus'a getiriyor. Ancak henüz Zootropolis 2'nin Disney Plus'a gelip gelmeyeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.