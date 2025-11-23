Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkiye'de gösterime gireceği tarih açıklandı

Disney'in sevilen animasyon filmi Zootropolis'in (Zootopia) devam filmi sinema perdesine çıkmaya hazırlanıyor. Filmin hayranları tarafından Zootopia 2 ne zaman, hangi platformda yayınlanacağı merak ediliyor. Disney son yayınlandığı fragman ile birlikte Zootopia'nın Türkiye'de vizyona gireceği tarihi duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkiye'de gösterime gireceği tarih açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:34

Tavşan Polis Memuru Judy Hopps ve Tilki Nick Wilde'ın maceralarını konu alan dizisi Zootropolis'in (Zootopia) devam filmi çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Filmin hayranları tarafından Zootropolis 2 ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkiye'de gösterime gireceği tarih açıklandı

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

tarafından açıklanan bilgilere göre Zootropolis 2, ABD'de 26 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Judy ve Nick bu kez şehre yeni gelen gizemli sürüngerlerle karşı karşıya gelecek.

Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkiye'de gösterime gireceği tarih açıklandı

ZOOTROPOLİS 2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney Studios Türkiye tarafından yayımlanan ilk resmi fragmanda açıklanan bilgilere göre Zootropolis 2, Türkiye'de 28 Kasım 2025 vizyona girecek.

Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkiye'de gösterime gireceği tarih açıklandı

ZOOTROPOLİS 2 HANGİ PLATFORMADA YAYINLANACAK?

Zootropolis 2'nin sadece sinemalarda yayınlanacağı açıklandı. Filmin vizyondan çıkmasının ardından Disney Plus platformuna gelmesi bekleniyor. Disney genel olarak sinemada gösterim süresi sona eren yapımlarını bir süre sonra kendi platformu Disney Plus'a getiriyor. Ancak henüz Zootropolis 2'nin Disney Plus'a gelip gelmeyeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#disney
#animasyon
#Zootropolis 2
#Dünya Evreni
#Beklenti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.