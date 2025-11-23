Büyüklükleri ile şaşırtan 7 ülke: İşte Dünya haritasının gerçek devleri

Dünya üzerinde büyük bir yüzölçümüne sahip olmanın getirdiği birçok avantaj bulunuyor. Bir yandan enerjide dışa bağımlı olmanın önünü kesen doğal kaynaklar diğer yandan yaşayan insan sayısının getirisi olarak iş gücü ve askeri güç ülkelerin en temel mesnetleri arasında bulunuyor. Dünya haritasına bakıldığında ise 7 ülkenin büyük bir yüzölçümüne sahip olduğu görülüyor. Elbette bu 7 ülke boyutları ile birlikte gelen avantajlarıyla siyasi ve ekonomik açıdan da büyüklükleriyle konuşuluyor. İşte dünya haritasının 7 devi hakkında daha fazla detay…