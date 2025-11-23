Menü Kapat
Büyüklükleri ile şaşırtan 7 ülke: İşte Dünya haritasının gerçek devleri

Kasım 23, 2025 12:07
1
yuzolcumu en buyuk ulkeler

Dünya haritasında bulunan ülkeler milyarlarca kişiye ev sahipliği yapıyor. Ancak bazı ülkelerin büyüklükleri kıtaları bile tek başına kaplamaya yetiyor. Büyüklükleri ile şaşırtan ülkeler bir yandan doğal güzellikleri ile insanları büyülerken, diğer yandan stratejik konumları ile dünya siyasetine de yön veriyor.

2
yuzolcumu en buyuk ulkeler

Dünya üzerinde büyük bir yüzölçümüne sahip olmanın getirdiği birçok avantaj bulunuyor. Bir yandan enerjide dışa bağımlı olmanın önünü kesen doğal kaynaklar diğer yandan yaşayan insan sayısının getirisi olarak iş gücü ve askeri güç ülkelerin en temel mesnetleri arasında bulunuyor. Dünya haritasına bakıldığında ise 7 ülkenin büyük bir yüzölçümüne sahip olduğu görülüyor. Elbette bu 7 ülke boyutları ile birlikte gelen avantajlarıyla siyasi ve ekonomik açıdan da büyüklükleriyle konuşuluyor. İşte dünya haritasının 7 devi hakkında daha fazla detay…

3
yuzolcumu en buyuk ulkeler

1 NUMARA RUSYA

Hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprağı bulunan Rusya, 17.098.242 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en büyük ülkeleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Soğuk iklimi ile bilinen Rusya aynı zamanda sahip olduğu petrol, doğal gaz ve maden rezervlerinin zenginliğiyle bu dezavantajı avantaja çeviriyor. Ayrıca ülkede bulunan geniş orman, göl ve nehirler ülkenin ekolojik açıdan da oldukça zengin olmasını sağlıyor.

4
yuzolcumu en buyuk ulkeler

2 NUMARA KANADA

Kuzey Amerika’daki konumuyla 3 farklı denize kıyısı bulunan Kanada’nın yüzölçümü 9.984.670 km². Ve ülke sahip olduğu bu yüzölçümü ile en büyük ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Niagara Şelaleleri ile ünlü olan ülkede aynı zamanda kayalık dağlar, geniş ormanlar yer alıyor. Yoğun bir turist potansiyeline sahip olan ülkede yer alan doğal kaynaklar biyolojik zenginliğinde yolunu açıyor.

5
yuzolcumu en buyuk ulkeler

3 NUMARA ÇİN

Kültürü ve askeri gücüyle dünya siyasi haritasında büyük bir yere sahip olan Çin aynı zamanda 9.706.961 km² yüzölçümüyle dünya fiziki haritasında da geniş bir yer kaplıyor. Sahip olduğu sıradağlar, okyanusa olan kıyısı ve büyük ovaları ile güçlü bir ekosisteme sahip olan Çin aynı zamanda kalabalık nüfusuyla, yoğun iş gücü ile dünyada adından söz ettiren ülkeler arasında yer alıyor.

6
yuzolcumu en buyuk ulkeler

4 NUMARA ABD

Dünyanın süper güçleri arasında sayılan ABD birçok ülkeye göre daha küçük bir tarihe sahip. 9.629.091 km² ile yüzölçümü en büyük ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alan ülke bu sayade farklı iklim kuşakları arasında konumlanmış durumda. Zengin doğal kaynaklara sahip ülke, uluslararası platformda sahip olduğu etkiyle kültür, politika be teknoloji alanlarındaki gelişmişliği ile damga vuruyor.

7
yuzolcumu en buyuk ulkeler

5 NUMARA BREZİLYA

8.515.767 km² yüzölçümü ile Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya, özellikle Amazon Ormanları ile tanınıyor. Tropikal yağmur ormanları ile dünyanın dört bir yanından insanları kendisine çeken ülke, aynı zamanda geniş savanalara da sahip. Böylelikle biyolojik çeşitlilik ve ekosistem zenginliği de bulunan ülke dünya çapında da büyük bir önem taşıyor.

8
yuzolcumu en buyuk ulkeler

6 NUMARA AVUSTRALYA

Tek başına bir kıtayı kaplayan Avustralya 7.692.024 km² yüzölçümü ile dünya haritasının devleri arasında yer alıyor. Geniş çöllerinin yanı sıra yağmur ormanları da bulunan ülkede farklı iklimler bir arada yaşanıyor. Ekolojik çeşitliğe sahip olan ülke coğrafi açıdan da benzersiz bir yapı sergiliyor.

9
yuzolcumu en buyuk ulkeler

7 NUMARA HİNDİSTAN

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden biri olan Hindistan 3.287.263 km² yüzölçümü ile en büyük yüzölçümüne sahip ülkeler listesinde 7. Sırada yer alıyor. Günay Asya’da yer alan ülke, sahip olduğu farklı iklimler ve çeşitli doğal yaşamları ile fiziki açıdan oldukça zengin. Ancak köklü bir geçmişe sahip olan ülkede kültürel bir zenginlik olduğu da yadsınamaz.

