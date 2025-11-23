Android’de yeni tehlike: Sturnus virüsü mesajları ve bankacılığı hedef alıyor

ŞİFRELİ MESAJLARI EKRAN ÜZERİNDEN ÇÖZÜYOR

ThreatFabric’in paylaştığı analiz, işin ne kadar ciddileştiğini net biçimde gösteriyor. Sturnus, WhatsApp, Telegram ve Signal gibi güvenliğiyle öne çıkan uygulamalardan geçen mesajları doğrudan ekran görüntüsü üzerinden topluyor. Yani mesaj daha telefonda çözüldüğü anda devreye giriyor; kullanıcı fark bile etmeden konuşmalar saldırganların sunucularına akıyor.

Mesele sadece sohbet uygulamalarıyla da sınırlı değil. Zararlı yazılım, özellikle Avrupa’nın güney ve orta bölgelerinde kullanılan bankacılık uygulamalarına özel tasarlanmış “bindirme” ekranlarıyla kullanıcıların giriş bilgilerini çalabiliyor. Kısacası oldukça hedefli bir operasyon yürütüyor.