Universitatea Craiova Başakşehir maç sonucu kaç kaç? Başakşehir elendi mi?

UEFA Konferans Ligi play-off etabı rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova, Başakşehir'i kendi sahasında konuk etti.

Ekibimiz, evinde 2-1 mağlup olduğu Universitatea Craiova'ya rövanşta 3-1 yenildi.

Başakşehir, 7. dakikada Selke'nin golüyle öne geçerken cevap 9. dakikada Cicaldau'dan geldi.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada Baiaram'ın golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Son sözü ise 81. dakikada Nsimba söyledi.

Başakşehir, 81. dakikada Operi'nin gördüğü kırmızı kartla müsabakayı 10 kişi bitirdi.

BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?

Bu skorla birlikte iki karşılaşmayı da kaybeden Başakşehir, Konferans Ligi'nden elenen taraf oldu.

Universitatea Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke.