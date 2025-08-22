Üniversite tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tercih işlemlerinin ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler tarafından üniversite tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025 SON DAKİKA?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Üniversitelerde kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği için, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

Konuyla ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversitelerin açılış tarihleri değişiklik gösteriyor. Üniversiteler kendi akademik programlarını hazırladığı için başlangıç tarihlerini de kendi belirliyorlar. Genel olarak üniversiteler eylül sonu ve ekim başı gibi eğitim öğretim dönemine başlıyorlar.

Üniversitenizin rektörlüğünün resmi internet sitesine giriş yaparak açılış tarihini öğrenebilirsiniz. Üniversitelere ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecekler.