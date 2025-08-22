Menü Kapat
Üniversite tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler tarafından üniversite tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler ÖSYM'den gelecek olan son dakika üniversite tercih sonuçları açıklamasını bekliyor.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tercih işlemlerinin ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler tarafından üniversite tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025 SON DAKİKA?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Üniversitelerde kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği için, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

Konuyla ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversitelerin açılış tarihleri değişiklik gösteriyor. Üniversiteler kendi akademik programlarını hazırladığı için başlangıç tarihlerini de kendi belirliyorlar. Genel olarak üniversiteler eylül sonu ve ekim başı gibi eğitim öğretim dönemine başlıyorlar.

Üniversitenizin rektörlüğünün resmi internet sitesine giriş yaparak açılış tarihini öğrenebilirsiniz. Üniversitelere ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

