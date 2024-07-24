Valilikler, 24 Temmuz Gazeteciler Günü için kutlama mesajları yayınladı

24 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:34

24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü; tarafsız doğru haberciliğin önemi hatırlatmak, basın özgürlüğü mücadelesine dikkat çekmek ve tüm basın emekçilerini onurlandırmak için kutlanır.

24 TEMMUZ GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle İstanbul’da çıkan gazetelerde sansüre yollamadan basma kararı alındı. Bu kararla beraber Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1948 yılında 24 Temmuz gününü Basın Bayramı olarak olarak ilan etti.

1971 yılında 24 Temmuz Basın Bayramı’nın ismi, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olarak değiştirildi.

24 TEMMUZ GAZETECİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

İkinci Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908 yılında ilan edilmesiyle Türkiye’de sansür kaldırıldı. Basın özgürlüğünün yıldönümü kabul edilen 24 Temmuz Gazeteciler Günü; tarafsız-doğru haberciliğin önemini vurgulamak, basın özgürlüğü mücadelesine dikkat çekmek ve halkın haber alma hakkını savunma açısından mühim günlerdendir.

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ CAVİT ERKILIÇ’TAN GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılıç 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Günü’nü şu sözlerle kutladı;

“Demokratik bir toplumun inşası ve gelişerek varlığını sürdürebilmesi ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkündür. Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesi farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyetidir.

Geçmişten günümüze atlattığı tüm badirelere rağmen milletimizin ortak sesi olabilmeyi başaran Türk medyası, ülkemizdeki çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli öğelerinden biri olmuştur.

Basın İlan Kurumu, içinde bulunduğu toplum adına denetleme görevini yerine getirirken mesleki sorumluluklarının bilinciyle hareket eden; sağlıklı ve doğru bilgilendirmede bulunan Türk medyasının en önemli destekçisi ve güvencesidir. Kurumumuz aracılığıyla fikir ve içtihat farkı gözetmeksizin objektif ölçütlerle dağıtımı gerçekleştirilen resmi ilan-reklamlar, medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını koruduğu kadar mesleki devamlılık ve meslek emekçilerinin sosyal hakları yönüyle de hayati niteliktedir.

Kurumumuz, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük etmektedir. İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını medyamız açısından son 20 yılda atılan en güçlü adım olarak görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yeni dönem ailemize güçlü aktörlerin katılmasını sağlamakla kalmamış; çok sesliliğin artmasına, farklı renklerin keşfedilmesine ve yayın içeriklerinde niteliğin gelişmesine katkı sunmuştur.

Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi; milletimizin ortak değerlerine saygılı, millî menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

BURSA VALİLİĞİ 24 TEMMUZ GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Bursa Valiliği internet sitesinde 24 Temmuz Gazeteciler Gününü kutlayan bir mesaj yayımlandı.

“Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.



Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Bursa’mızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.



Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.”

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Çalışan Gazeteciler Günü, basın emekçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yıldönümü olan 10 Ocak gününde kutlanır.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NELERİ KAPSAR?

Basın özgürlüğü; haber, fikir ve düşünceleri serbest bir şekilde tarafsız-doğru olarak halka aktarma haklarını içerir.