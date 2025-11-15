Sultanbeyli'de Muş tanıtıldı: Anadolu’nun tapu senedi Malazgirt Zaferi!

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen “Memleket Günleri” etkinlikleri devam ediyor. Muş tanıtım günlerine katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, etkinlik sonrası yaptığı paylaşımda Muş'un önemine dikkat çekti.

"ANADOLU’NUN TAPU SENEDİ MALAZGİRT ZAFERİ!"

Başkan Tombaş, "Tarihin mihenk taşı, Anadolu’nun tapu senedi Malazgirt Zaferi’nin şahidi Muş! Kadim tarihi, kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri ile bizlere unutulmaz hatırlalar bırakan Muşlu hemşehrilerimizin misafiri olduk. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Muş Derneğimize ve kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.