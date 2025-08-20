Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2025? En son Temmuz ayında oyuna eklenmişti

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant'ta belirli aralıklarla düzenli olarak gece pazarı isimli etkinlik gerçekleştiriliyor. Oyuncuların büyük ilgi duyduğu gece pazarının ne zaman geleceği gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2025? En son Temmuz ayında oyuna eklenmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 17:08

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan 'ta oyunculara özel belirli dönemlerde etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden biri olan gece pazarının ise ne zaman geleceği gündem oldu. Oyuncuların uygun fiyatlı silah kaplaması satın almasına imkan sağlayan gece pazarı etkinliğinin yoğun rağbet görüyor. Oyuncular tarafından Valorant gece pazarı ne zaman geleceği araştırılıyor.

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2025? En son Temmuz ayında oyuna eklenmişti

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2025 EYLÜL?

Valorant, gece pazarı etkinliği son olarak 11 Temmuz 2025 tarihinde oyuna eklenmişti. 25 Temmuz 2025 tarihine kadar oyunda kalan , daha sonrasında sona ermişti. Genel olarak gece pazarı etkinliğini 2 aylık periyotlar halinde oyuna ekliyor. Bu kapsamda bir sonraki VAlorant gece pazarı etkinliğinin 2025 Eylül ayının ortalarına doğru oyuna eklenmesi bekleniyor.

Riot Games tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2025? En son Temmuz ayında oyuna eklenmişti

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece pazarı, Riot Games tarafından Valorant oyuncularına özel olarak sunulan bir etkinliktir. Etkinlik kapsamında her oyuncuya özel olarak çeşitli silah kaplamaları indirime giriyor. Bu kapsamda da oyuncular istedikleri silah kaplamalarını daha uygun fiyattan satın alabiliyorlar. Etkinlik kapsamında silah kapsamalarının indirimleri de değişiklik gösteriyor.

ETİKETLER
#valorant
#indirimler
#riot games
#Etkinlik
#Gece Pazarı
#Oyun Haberleri
#Silah Kaplamaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.