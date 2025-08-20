Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2025? En son Temmuz ayında oyuna eklenmişti

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta oyunculara özel belirli dönemlerde etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden biri olan gece pazarının ise ne zaman geleceği gündem oldu. Oyuncuların uygun fiyatlı silah kaplaması satın almasına imkan sağlayan gece pazarı etkinliğinin yoğun rağbet görüyor. Oyuncular tarafından Valorant gece pazarı ne zaman geleceği araştırılıyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2025 EYLÜL?

Valorant, gece pazarı etkinliği son olarak 11 Temmuz 2025 tarihinde oyuna eklenmişti. 25 Temmuz 2025 tarihine kadar oyunda kalan etkinlik, daha sonrasında sona ermişti. Genel olarak Riot Games gece pazarı etkinliğini 2 aylık periyotlar halinde oyuna ekliyor. Bu kapsamda bir sonraki VAlorant gece pazarı etkinliğinin 2025 Eylül ayının ortalarına doğru oyuna eklenmesi bekleniyor.

Riot Games tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece pazarı, Riot Games tarafından Valorant oyuncularına özel olarak sunulan bir etkinliktir. Etkinlik kapsamında her oyuncuya özel olarak çeşitli silah kaplamaları indirime giriyor. Bu kapsamda da oyuncular istedikleri silah kaplamalarını daha uygun fiyattan satın alabiliyorlar. Etkinlik kapsamında silah kapsamalarının indirimleri de değişiklik gösteriyor.