Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Viktoria Plzen Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe, Viktoria Plzen kadro değeri, puan durumları gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Viktoria Plzen Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 17:34

'nde 4. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında , Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Viktoria Plzen, Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

Viktoria Plzen Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler

VİKTORİA PLZEN KADRO DEĞERİ

Çek Cumhuriyeti'nin en üst seviye ligi olan Chance Liga'da mücadele eden Viktoria Plzen'in Transfermarkt verilerine göre 52.23 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.

Takımın en değerli futbolcularının ise 6.5 milyon Euro piyasa değeri ile stoper pozisyonunda oynayan Sampson Dweh ve santrafor olan Rafiu Durosinmi olduğu belirtiliyor.

Hemen arkalarından ise 5.50 milyon Euro piyasa değeri ile orta saha oyuncusu Lukas Cerv geliyor. Victoria Plzen'in en değerli 10 futbolcusu ve piyasa değerleri şöyle:

  1. Sampson Dweh - 6.5 milyon Euro
  2. Rafiu Durosinmi - 6.5 milyon Euro
  3. Lukas Cerv - 5.5 milyon Euro
  4. Svetozar Markovic - 4 milyon Euro
  5. Martin Jedlicka - 3 milyon Euro
  6. Prince Kwabena Adu - 3 milyon Euro
  7. Jan Paluska - 3 milyon Euro
  8. Karel Spacil - 3 milyon Euro
  9. Amar Memic - 2.5 milyon Euro
  10. Adrian Zeljkovic - 2.2 milyon Euro
Viktoria Plzen Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusunun ise 35 milyon Euro piyasa değeri ile Jhon Duran olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından 24 milyon Euro piyasa değeri ile Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri geliyor.

Viktoria Plzen Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler

VİKTORİA PLZEN, FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde güncel olarak 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Çekya ekibi bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Averaj farkı nedeniyle Dinamo Zagreb'in arkasından 5. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe ise bu sezon 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile Avrupa Ligi'ne başladı. 6 puan toplayan sarı-lacivertliler averaj farkı nedeniyle ligde 14. sırada yer alıyor.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#puan durumu
#Fenerbahçe
#Viktoria Plzen
#Kadro Değeri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.