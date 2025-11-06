Viktoria Plzen Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekler

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Saat 23.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Viktoria Plzen, Fenerbahçe kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.
Çek Cumhuriyeti'nin en üst seviye ligi olan Chance Liga'da mücadele eden Viktoria Plzen'in Transfermarkt verilerine göre 52.23 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.
Takımın en değerli futbolcularının ise 6.5 milyon Euro piyasa değeri ile stoper pozisyonunda oynayan Sampson Dweh ve santrafor olan Rafiu Durosinmi olduğu belirtiliyor.
Hemen arkalarından ise 5.50 milyon Euro piyasa değeri ile orta saha oyuncusu Lukas Cerv geliyor. Victoria Plzen'in en değerli 10 futbolcusu ve piyasa değerleri şöyle:
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusunun ise 35 milyon Euro piyasa değeri ile Jhon Duran olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından 24 milyon Euro piyasa değeri ile Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri geliyor.
Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde güncel olarak 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Çekya ekibi bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Averaj farkı nedeniyle Dinamo Zagreb'in arkasından 5. sırada bulunuyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe ise bu sezon 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile Avrupa Ligi'ne başladı. 6 puan toplayan sarı-lacivertliler averaj farkı nedeniyle ligde 14. sırada yer alıyor.