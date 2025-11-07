Viktoria Plzen Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Çekya'da aradığını bulamadı

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Doosan Arena’da oynanan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Allard Lindhout maçı yönetti. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 7’ye yükseltti ve 15. sıradaki yerini korudu.

Maçın 90+5. dakikasında verilen penaltı kararı, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş derbisine göre ilk 11’de 1’i zorunlu olmak üzere 4 değişikliğe başvurdu.

40 yaşındaki teknik adam, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene’yi yedek kulübesinde başlattı.

İtalyan teknik direktör, bu oyuncuların yerine Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Fenerbahçe’de UEFA listesine dâhil edilmeyen Becao, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun maç kafilesine alınmadı.