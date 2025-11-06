Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen son 10 maç istatistikleri

Temsilcimiz Fenerbahçe bugün Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Viktoria Plzen hangi ülkenin takımı, nerenin olduğu merak edilmeye başlandı. Viktoria Plzen'in son 10 maçının istatistikleri gündeme geldi.

Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen son 10 maç istatistikleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 12:20

'nde 4. hafta heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Viktoria Plzen'in son 10 maçının istatistikleri merak ediliyor.

Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen son 10 maç istatistikleri

VİKTORİA PLZEN HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Viktoria Plzen, 11 Haziran 1911 yılında 'nın Pilsen şehrinde kuruldu. Çek Cumhuriyeti'nin en üst seviye ligi olan Chance Liga'da mücadele eden takım kırmızı ve mavi forma renklerini kullanıyor.

İç saha maçlarını 11.722 kişi kapasiteli Doosan Arena'da oynayan Viktoria Plzen tarihi boyunca 6 kez Chance Liga'da şampiyon oldu. Viktoria Plzen'in Pohar FACR'da 1, Cesky Superpohar'da 2 ve Fotbalova narodni Liga'da ise 1 şampiyonluk kazandı. Uluslararası düzeyde ise henüz Viktoriz Plzen'in bir başarısı bulunmuyor.

Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen son 10 maç istatistikleri

VİKTORİA PLZEN SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Viktoria Plzen bu sezon Çekya 1. Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 25 puan toplayan Viktoria Plzen ligde 4. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 7 puan toplayan Viktoria Plzen, Avrupa'da 5. sırada bulunuyor.

Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen son 10 maç istatistikleri

Viktoria Plzen'in son 10 maçının istatistikleri ise şöyle:

  1. Chance Liga | 2.11.2025 | Teplice 1:2 Viktoria Plzen
  2. MOL Cup | 29.10.2025 | Nove Sady 0:2 Viktoria Plzen
  3. Chance Liga | 26.10.2025 | Viktoria Plzen 2:0 Banik Ostrava
  4. UEFA Avrupa Ligi | 23.10.2025 | Roma 1:2 Viktoria Plzen
  5. Chance Liga | 05.10.2025 | Bohmians 1905 0:1 Viktoria Plzen
  6. Chance Liga | 18.10.2025 | Viktoria Plzen 3:3 Hradec Kralove
  7. UEFA Avrupa Ligi | 02.10.2025 | Viktoria Plzen 3:0 Malmö
  8. Chance Liga | 28.09.2025 | Viktoria Plzen 0:1 Zlin
  9. UEFA Avrupa Ligi | 25.09.2025 | Ferencvaros 1:1 Viktoria Plzen
  10. Chance Liga | 20.09.2025 | Sparta Prag 2:1 Viktoria Plzen
#uefa avrupa ligi
#çekya
#Fenerbahçe
#Viktoria Plzen
#Çekya Ligi
#Aktüel
