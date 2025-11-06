Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen son 10 maç istatistikleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Viktoria Plzen'in son 10 maçının istatistikleri merak ediliyor.

VİKTORİA PLZEN HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Viktoria Plzen, 11 Haziran 1911 yılında Çekya'nın Pilsen şehrinde kuruldu. Çek Cumhuriyeti'nin en üst seviye ligi olan Chance Liga'da mücadele eden takım kırmızı ve mavi forma renklerini kullanıyor.

İç saha maçlarını 11.722 kişi kapasiteli Doosan Arena'da oynayan Viktoria Plzen tarihi boyunca 6 kez Chance Liga'da şampiyon oldu. Viktoria Plzen'in Pohar FACR'da 1, Cesky Superpohar'da 2 ve Fotbalova narodni Liga'da ise 1 şampiyonluk kazandı. Uluslararası düzeyde ise henüz Viktoriz Plzen'in bir başarısı bulunmuyor.

VİKTORİA PLZEN SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Viktoria Plzen bu sezon Çekya 1. Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 25 puan toplayan Viktoria Plzen ligde 4. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 7 puan toplayan Viktoria Plzen, Avrupa'da 5. sırada bulunuyor.

Viktoria Plzen'in son 10 maçının istatistikleri ise şöyle: