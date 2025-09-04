VPN ile Google'a girilir mi? En güvenilir VPN uygulamaları

4 Eylül Perşembe günü dünya genelinde Google çökerken birçok kişi en güvenilir VPN uygulamalarını araştırdı. Bugün yaşanan sorun nedeniyle birçok kullancısı hata bildirimi alırken VPN ile Google'a girme yolları da gündeme geldi.

VPN İLE GOOGLE'A GİRİLİR Mİ?

VPN uygulamaları aracılığıyla Google uygulamasına giriş yapılabiliyor. Dünya genelinde yaşanan arıza sonrasında birçok kişi VPN ile Google'a giriş yaparken güvenilir uygulamaları tercih etmek gerekiyor. Google sorunu Avrupa genelinde yaşanırken VPN aracılığıyla Google'a giriş yaparak arama yapabiliyorsunuz.

GÜVENİLİR VPN UYGULAMALARI NASIL ANLAŞILIR?

VPN kullanarak Google'a erişime sağlanabilirken uygulama seçerken daha önce kullananların yorumlarına bakmak gerekiyor. Genelde ücretsiz ve güvenilir olan birkaç uygulama bulunurken uygulamanın telefonunuzda izinsiz işlem yapmıyor olmasına dikkat etmelisiniz. Uygulama yorumlarına bakarak en güvenilir VPN uygulamasını tercih etmek gerekiyor.