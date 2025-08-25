Wilfried Singo kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da imzaya kaldı

Galatasaray, yaz transfer döneminde sağ bek pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde önemli aşama kaydetti.
Galatasaray, Wilfried Singo ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna eden sarı kırmızılılar, Monaco ile de bonservis konusunda el sıkıştı.
Singo transferinin yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.
Bu transfer gerçekleşirse, Singo Türk futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olacak.
Wilfried Stephane Singo, 25 Aralık 2000 doğumlu Fildişi Sahilli futbolcudur.
1.90 boyundaki oyuncu, sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Singo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.