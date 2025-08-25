Menü Kapat
27°
Editor
 

Wilfried Singo kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da imzaya kaldı

Galatasaray, Fildişili sağ bek Wilfried Singo transferi için Monaco ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile de prensipte anlaşan sarı kırmızılılar, transferi kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
17:57
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
17:57

, yaz döneminde pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda forması giyen Wilfried Singo transferinde önemli aşama kaydetti.

Galatasaray, Wilfried Singo ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna eden sarı kırmızılılar, Monaco ile de bonservis konusunda el sıkıştı.

Singo transferinin yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Singo Türk futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olacak.

WİLFRIED SINGO KİMDİR?

Wilfried Stephane Singo, 25 Aralık 2000 doğumlu Fildişi Sahilli futbolcudur.

1.90 boyundaki oyuncu, sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Singo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Wilfried Singo kaç yaşında?
Wilfried Singo, 25 Aralık 2000 doğumlu olup, şu anda 25 yaşındadır. Fildişi Sahilli oyuncu, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip.
