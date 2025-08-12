Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

WSG Tirol Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

İspanya devi Real Madrid bugün Avusturya ekibi WSG Tirol ile hazırlık maçı oynayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen WSG Tirol - Real Madrid hazırlık maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşmada ilk düdük bugün saat 20.00'de çalacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WSG Tirol Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:11

Teknik direktör yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen bugün WSG Tirol karşısında son hazırlık maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de LaLiga'da alınan kötü sonucun ardından eflatun-beyazlılar, bu sezon iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından WSG Tirol - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

WSG Tirol Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

WSG TİROL - REAL MADRİD MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tivoli Stadion Tirol'da oynanacak olan WSG Tirol - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada milli futbolcumuz 'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli futbolcumuz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in ilk 11'inin kilit isimlerinden biri haline gelmişti. Arda Güler'in bu sezon Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'de sık sık yer alması bekleniyor.

WSG Tirol Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

WSG TİROL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan WSG Tirol - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün (12 Ağustos 2025 Salı) saat 20.00'de başlayacak.

ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#hazırlık maçı
#xabi alonso
#s sport plus
#Wsg Tirol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.