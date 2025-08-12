WSG Tirol Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Real Madrid bugün WSG Tirol karşısında son hazırlık maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de LaLiga'da alınan kötü sonucun ardından eflatun-beyazlılar, bu sezon iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından WSG Tirol - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

WSG TİROL - REAL MADRİD MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tivoli Stadion Tirol'da oynanacak olan WSG Tirol - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli futbolcumuz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in ilk 11'inin kilit isimlerinden biri haline gelmişti. Arda Güler'in bu sezon Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'de sık sık yer alması bekleniyor.

WSG TİROL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan WSG Tirol - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün (12 Ağustos 2025 Salı) saat 20.00'de başlayacak.