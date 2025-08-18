Menü Kapat
Canlı Yayın
29°
Yapay et nedir nasıl yapılır? Türkiye’de yapay et üretilecek mi?

Türkiye’de iklim kanunu ile birlikte yapay et üretileceği iddialarına ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, dolandırıcılık uyarısında bulunurken yapay etin nasıl üretildiği merak konusu oldu.

Yapay et nedir nasıl yapılır? Türkiye'de yapay et üretilecek mi?
18.08.2025
18.08.2025
Tarım ve Orman Bakanı , İklim Kanunu’nyla birlikte yapay et üretimi yapılacağı iddialarına cevap verdi.

“İklim Kanununu öne sürüp dolandırıcılık yapanlara dikkat.” diyerek sözlerine başlayan Yumaklı, “Türkiye’de yapay et üretilecek’ ve ‘Türkiye’de hayvancılığı bitirecekler, yapanlara izin verilmiyor’ yalanları geliyor.” ifadelerini kullandı.

Açık ve net cevap verdiğini belirten Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır. Böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır.”

Bakan, yapay et iddialarına kanarak üreticinin hayvanlarını ucuza satmamaları uyarısında da bulundu.

Yapay et nedir nasıl yapılır? Türkiye’de yapay et üretilecek mi?

YAPAY ET NEDİR NASIL YAPILIR?

Kültürlenmiş veya yetiştirilmiş et, canlı hayvanlardan hücrelerin alınması, hücrelerin bir biyoreaktörde büyüyebilmeleri için beslenmesi ve tüketicilerin yiyebileceği bir ürüne dönüştürülmesiyle yapılıyor.

Birçok firma kuzu etinden, istiridyeye ve kaz ciğerine kadar hücre bazlı protein üretmeye çalışıyor.

Ancak bu sürecin maliyeti şimdilik bir hayli yüksek.

Laboratuvarda et üretirken harcanan yüksek elektrik ve sadece gerçekleştirilebilmesi, yapay etin piyasaya henüz hazır olmadığını da işaret ediyor.

