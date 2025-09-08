Yarın okullar saat kaçta açılacak? 9 Eylül İstanbul okul saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) başladı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında trafikte yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla okullarda ilk gün 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verildi.

Öğrenciler ve veliler tarafından yarın okulların saat kaçta açılacağı ise merak edilmeye başlandı.

YARIN OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 9 EYLÜL?

İstanbul Valiliği tarafından okulların 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim vermesi kararı sadece 8 Eylül 2025 Pazartesi gününü kapsıyor. Bu kapsamda 9 Eylül 2025 Salı günü okullar normal saatlerinde eğitim vermeye devam edecekler. Valilik tarafından 8 Eylül 2025 Pazartesi günüyle ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 08.09.2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocukların ilk gün kendi araçlarıyla götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılması karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da yarın okullar normal eğitim saatlerinde açılacaklar. İstanbul Valiliği tarafından alınan saat 10.00'da başlama kararı sadece 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için geçerli olacak.