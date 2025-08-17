Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak? Serbest kıyafet kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılında serbest kıyafet uygulamasını sonlandırarak tek tip forma sistemine geri dönme kararı aldı. Bakan Yusuf Tekin, yeni kuralları açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak? Serbest kıyafet kalktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 18:03

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılında serbest kıyafet uygulamasını sonlandırarak tek tip forma sistemine geri dönme kararı aldı.

Bakan Yusuf Tekin, uygulamanın velilere maddi yük getirmemesi için alınan önlemleri ve yeni kuralları açıkladı.

Yusuf Tekin, yapılan değişikliğin temel amacının veliler üzerindeki maddi külfeti önlemek olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, "Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz" diyerek, düzenlemenin ailelerin bütçesini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Bu adım, önceki yıllarda uygulanan serbest kıyafet politikasından vazgeçilerek daha önceki forma sistemine geri dönülmesi anlamına geliyor.

Yeni düzenleme ile okullarda kıyafet kaynaklı sosyal ve ekonomik farklılıkların en aza indirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, tüm öğrencilerin eşit koşullarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla kıyafet standardizasyonunun önemli olduğunu değerlendiriyor.

Bu kapsamda, okul yönetimleri ve velilerle iş birliği içinde sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak? Serbest kıyafet kalktı

YENİ OKUL KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

Okul kıyafetleri için belirlenen yeni standartlar, sadelik ve kullanışlılık üzerine kuruldu.

Formalarda özel işaret, baskı, arma veya desen gibi kısıtlayıcı ve maliyeti artırıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.

Kıyafetlerin ekonomik, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması öncelikli ölçüt olarak belirlendi.

Belirlenen okul kıyafeti görseli, ilgili okulun resmi internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler en az dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecek.

Bu kural, sık yapılan değişikliklerin önüne geçerek velilerin ek masraf yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Ayrıca, özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin durumlarına uygun kıyafet giymesine izin verileceği de yönetmelikte yer aldı.

Yönetmelikle, okul aile birliklerinin forma satışı yapması kesin olarak yasaklandı.

Aynı zamanda, okul yönetimlerinin velileri belirli bir mağazadan veya markadan alışveriş yapmaya yönlendirmesinin önüne geçildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Okul formaları her yıl değişecek mi?
Hayır, yeni düzenlemeye göre belirlenen bir okul forması, en az dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecektir. Bu kural, velileri her yıl yeni forma alma maliyetinden korumak amacıyla getirilmiştir.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanı
#Tek Tip Forma
#Okul Kıyafeti
#Eğitim Politikası
#Serbest Kıyafet
#Maddi Yük
#Sosyal Farklılık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.