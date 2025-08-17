Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak? Serbest kıyafet kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılında serbest kıyafet uygulamasını sonlandırarak tek tip forma sistemine geri dönme kararı aldı.

Bakan Yusuf Tekin, uygulamanın velilere maddi yük getirmemesi için alınan önlemleri ve yeni kuralları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan değişikliğin temel amacının veliler üzerindeki maddi külfeti önlemek olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, "Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz" diyerek, düzenlemenin ailelerin bütçesini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Bu adım, önceki yıllarda uygulanan serbest kıyafet politikasından vazgeçilerek daha önceki forma sistemine geri dönülmesi anlamına geliyor.

Yeni düzenleme ile okullarda kıyafet kaynaklı sosyal ve ekonomik farklılıkların en aza indirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, tüm öğrencilerin eşit koşullarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla kıyafet standardizasyonunun önemli olduğunu değerlendiriyor.

Bu kapsamda, okul yönetimleri ve velilerle iş birliği içinde sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

YENİ OKUL KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

Okul kıyafetleri için belirlenen yeni standartlar, sadelik ve kullanışlılık üzerine kuruldu.

Formalarda özel işaret, baskı, arma veya desen gibi kısıtlayıcı ve maliyeti artırıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.

Kıyafetlerin ekonomik, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması öncelikli ölçüt olarak belirlendi.

Belirlenen okul kıyafeti görseli, ilgili okulun resmi internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler en az dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecek.

Bu kural, sık yapılan değişikliklerin önüne geçerek velilerin ek masraf yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Ayrıca, özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin durumlarına uygun kıyafet giymesine izin verileceği de yönetmelikte yer aldı.

Yönetmelikle, okul aile birliklerinin forma satışı yapması kesin olarak yasaklandı.

Aynı zamanda, okul yönetimlerinin velileri belirli bir mağazadan veya markadan alışveriş yapmaya yönlendirmesinin önüne geçildi.