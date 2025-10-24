Menü Kapat
Benim Sayfam
20°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından yerine seçilen yeni isim belli oldu. RTÜK Üst Kurul Üyeleri tarafından yapılan toplantının ardından yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş olduğu açıklandı. Vatandaşlar tarafından Mehmet Daniş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor.

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2019'dan bu yana 4 kez RTÜK başkanı seçilen Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından, Üst Kurul Üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Toplantıda, RTÜK başkanlığına üyelerden Mehmet Daniş, başkan vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi. Yapılan açıklamanın ardından Mehmet Daniş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu sorusu gündeme geldi.

MEHMET DANİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 22., 23. ve 24. dönemde Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.

Başkanlık Divan Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanun hazırlık sürecinde rol aldı.

Mehmet Daniş, TBMM tarafından 27 Temmuz 2021 tarihinde ise RTÜK üyeliğine seçildi. 24 Ekim 2025 tarihinde ise RTÜK Başkanı seçilmiştir.

