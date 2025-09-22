YKS 2. tercihler ne zaman 2025? ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları geçtiğimiz 25 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtlarını ise 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamladı.

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte yerleşemeyen adaylar tarafından YKS 2. tercihler ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından henüz YKS ek tercihlerin başlayacağı tarih duyurulmadı. Bu hafta içerisinde ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunu yayınlaması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte ek tercih işlemlerinin de başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar ek yerleştirme listelerinde 24 üniversiteye veya bölüme yer verebilecek. Ayrıca ek tercih yapmak isteyen adaylardan ücret de alınacak. Bu kapsamda 2024 yılında 80 lira ek tercih ücreti alındı. Bu yıl YKS ek tercih ücretinin ne kadar olacağı ise duyurulmadı.

YKS EK TERCİH KAÇ KONTENJAN VAR?

ÖSYM tarafından 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde boş kalan kontenjan sayısı 3 bin oldu. Vakıf üniversitelerinde ise ayrılan kontenjanların 27 bini boş kaldı.

Ön lisans düzeyinde ise devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjanın boş kaldığı duyuruldu. Bu sayı kayıt yaptırmayan öğrencilerin ardından daha da artacaktır.