Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS kaç ek tercih var?

ÖSYM tarafından 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar 2025 YKS ek tercihlerin ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve kaç ek tercih olacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS kaç ek tercih var?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığını duyurdu.

Başkan Ersoy'un açıklamasının ardından 2025 YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak gibi sorular gündeme geldi.

YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS kaç ek tercih var?

2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerdeki boş kontenjanların belli olmasının ardından 2025 YKS ek tercihlerinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM 2025 YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tahmin ediliyor. Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS kaç ek tercih var?

Başkan Ersoy'un ise açıklamasının tamamı şöyle:

"Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

2025 YKS KAÇ EK TERCİH VAR?

YKS 2. ek tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan kontenjan bilgilerine göre adaylar 24 farklı tercih yapabilecekler.

ETİKETLER
#ösym
#yks sonuçları
#2025-yks
#Yks Tercihler
#Üniversite Kayıtları
#2025 Yks Ek Tercihler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.