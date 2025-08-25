YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS kaç ek tercih var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığını duyurdu.

Başkan Ersoy'un açıklamasının ardından 2025 YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak gibi sorular gündeme geldi.

2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerdeki boş kontenjanların belli olmasının ardından 2025 YKS ek tercihlerinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM 2025 YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tahmin ediliyor. Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Başkan Ersoy'un ise açıklamasının tamamı şöyle:

"Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

2025 YKS KAÇ EK TERCİH VAR?

YKS 2. ek tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan kontenjan bilgilerine göre adaylar 24 farklı tercih yapabilecekler.