Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

YKS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS elektronik kayıt tarihleri 2025

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. 2025 ÖSYM YKS üniversite elektronik kayıt tarihleri kılavuzda yer aldı. Bugün açıklanan tercih sonuçlarının ardından adaylar üniversite kayıt tarihini araştırmaya başladı.

YKS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS elektronik kayıt tarihleri 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
09:54
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
09:58

tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavında süreç sona eriyor. 25 Ağustos Pazartesi günü açıklanan YKS sınav sonucunun ardından milyonlarca aday üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusunu gündeme getirdi.

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı sonrası bugün sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday istediği bölüme yerleşirken üniversite kayıtlarının başlama tarihini araştırdı. Kılavuza göre bu yıl üniversite kayıt işlemleri 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

YKS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS elektronik kayıt tarihleri 2025

YKS ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih süreci başlamıştı. Bugün ÖSYM tercih sonuçları da duyuruldu. Adaylar 1-5 Eylül aralığında kayıt yaparken elektronik kayıtlar 1-3 Eylül aralığında alınacak. Bu tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapanlar ise üniversite tarafından duyurulan belgeleri hazırlayarak belirlenen tarihlerden işlemlerini tamamlayacak.

YKS yerleştirme sonuçları açıkladı
ETİKETLER
#ösym
#yks
#yerleştirme
#tercihler
#Üniversitekayıtları
#Elektronikkayıt
#Aktüel
