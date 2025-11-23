Menü Kapat
Benim Sayfam
15°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Singo kaç hafta yok, Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Singo sakatlık durumu

Süper Lig kapsamında oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçında Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı. Singo'nun geçirdiği sakatlığın ardından Galatasaray açıklama yaptı. Taraftarlar tarafından Singo kaç hafta yok, ne zaman dönecek sorularının cevapları merak ediliyor. Singo Galatasaray - Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Singo kaç hafta yok, Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Singo sakatlık durumu
Trendyol 'in 13. haftası kapsamında RAMS Park'ta ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 3-2 galibiyet ile ayrıldığı mücadelenin 40. dakikasında Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray, Singo'nun geçirdiği hakkında resmi açıklama yaptı. Taraftarlar tarafından Singo kaç hafta yok, ne zaman dönecek sorularının cevapları araştırılıyor.

Singo kaç hafta yok, Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Singo sakatlık durumu

SİNGO KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

TRT Spor'un haberine göre Singo'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu kapsamda Singo , ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek. Fildişili futbolcunun 9 Aralık 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Monaco maçı ile sahalara dönmesi bekleniyor.

Singo kaç hafta yok, Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Singo sakatlık durumu

SİNGO GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Singo'nun Süper Lig'in 14. haftası kapsamında 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçında oynaması beklenmiyor. Singo, Fenerbahçe maçının yanı sıra Union Saint-Gilloise ve Samsunspor maçlarında da forma giyemeyecek.

