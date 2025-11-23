Sabahları buğulanan araba camlarına son! Bu basit ama etkili yöntemi araç sahiplerinin büyük çoğunluğu bilmiyor

ARACIN İÇİNDEKİ GİZLİ NEMİ YOK EDEN KEDİ KUMU MUCİZESİ

Sürücülerin büyük bir kısmının haberdar olmadığı ancak uygulayanların vazgeçemediği en etkili yöntemlerden biri, silika bazlı kedi kumu kullanmaktır. Bu yöntem, kulağa tuhaf gelse de bilimsel olarak son derece mantıklı bir temele dayanır. Silika kedi kumları, yapıları gereği ortamdaki nemi hızla emme ve hapsetme özelliğine sahiptir. Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey bir çift eski ama sağlam çorap ve bir miktar silika kedi kumudur. Çorabın içine kedi kumunu doldurup ağzını sıkıca bağladıktan sonra, bu hazırladığınız nem emiciyi aracınızın ön konsoluna veya koltuk altlarına yerleştirmeniz yeterlidir. Gece boyunca aracın içinde kalan bu düzenek, havadaki fazla nemi camlarda yoğuşmaya fırsat bulamadan kendi içine çeker. Böylece sabah aracınıza geldiğinizde camların berrak olduğunu ve o inatçı buğunun oluşmadığını görürsünüz. Bu yöntem, aracın içindeki nem dengesini sağladığı için sadece camları korumakla kalmaz, aynı zamanda kötü kokuların oluşumunu da engeller.