Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

YKS yerleştirme sonuçları açıkladı

Son dakika haberi: 2025 YKS yerleştirme sonuçları açıkladı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS yerleştirme sonuçları açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:16

yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyuran Başkanı Prof. Dr. , "Kıymetli adaylarımız, YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ersoy açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır"

YKS yerleştirme sonuçları açıkladı

ÖSYM'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıkladığı sistemde erişim problemleri yaşanıyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sisteme giriş yapmakta zorlanıyor. Bazı adaylar ise sisteme sorunsuz olarak erişim sağlayabiliyor. Milyonlarca kişinin aynı anda sisteme girmeye çalışmasından dolayı problemlerin yaşandığı tahmin ediliyor.

YKS yerleştirme sonuçları açıkladı

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı sonrası bugün yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday istediği bölüme yerleşirken üniversite kayıtlarının başlama tarihini araştırdı. Kılavuza göre bu yıl üniversite kayıt işlemleri 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? ÖSYM üniversite elektronik kayıt nereden yapılıyor 2025?
YKS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS elektronik kayıt tarihleri 2025
ETİKETLER
#ösym
#yks
#2025
#bayram ali ersoy
#Yerleştirmesonuçları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.