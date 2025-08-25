YKS yerleştirme sonuçları açıkladı

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ersoy açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır"

ÖSYM'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıkladığı sistemde erişim problemleri yaşanıyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sisteme giriş yapmakta zorlanıyor. Bazı adaylar ise sisteme sorunsuz olarak erişim sağlayabiliyor. Milyonlarca kişinin aynı anda sisteme girmeye çalışmasından dolayı problemlerin yaşandığı tahmin ediliyor.

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı sonrası bugün yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday istediği bölüme yerleşirken üniversite kayıtlarının başlama tarihini araştırdı. Kılavuza göre bu yıl üniversite kayıt işlemleri 1 Eylül itibarıyla başlayacak.