YKS elektronik kayıt nasıl yapılır? ÖSYM üniversite elektronik kayıt nereden yapılıyor 2025?

2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında tercihler duyuruldu. Adaylar bugün ÖSYM AİS sistemi üzerinden sonuçlarına erişirken istediği bölümü kazananlar elektronik kayıtların ne zaman yapılacağını araştırdı.

YKS ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR 2025?

Üniversite sınavına katılan ve yerleştirme sonucuna göre bir bölüme girmeye hak kazanan adaylar belirlenen tarihlerde elektronik kayıt ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıtlar e- Devlet üzerinden yapılıyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan adaylar arama butonuna “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” ve ardından “Üniversite e-Kayıt” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda işlemlerini sürdürecek. Üniversiteniz ve bölümünüz ekran karşısına gelir ve gerekli onayların verilmesi gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinden kaydınız oluşturuluyor. Elektronik kayıt yaparken kayıt belgenizin oluşturulduğundan emin olunuz.

ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÜNİVERSİTEDE KAYIT YAPTIRMALI MI?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçları duyuruldu. E Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıranlar yeniden üniversiteye giderek kayıt yaptırmak zorunda kalmıyor. E Devlet üzerinden yapılan kayıt işlemi sonrasında belgenizi almalısınız. Belgenizin çıktığından emin olduktan sonra üniversiteye giderek kayıt yaptırmanıza gerek kalmıyor.