Kütahya'da peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kütahya'da merkez üssü Simav olan deprem oldu. Kandilli Rasathanesi saat 03.34'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Gece yarısı 00.34'te 3,8 ve dün akşam 21.22'de 3,9 ve büyüklüğünde depremler kayıtlara geçmişti. Sarsıntıların ardından olumsuz durum bildirimi yapılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1991985984800465389?s=20