Youtube ve Google neden çöktü düzeldi mi? Son durum merak ediliyor

Google ve bağlı uygulamalarda yaşanan erişim arızası milyonlarca kişiyi etkiledi.

4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00 sularında başlayan problem, Google arama motoru başta olmak üzere YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps ve diğer platformlarda bağlantı zorluğuna neden oldu.

Arıza yaklaşık bir saat devam etti. TSİ 10.57 itibarıyla hizmetler kademeli olarak yeniden kullanılabilir hale geldi.

Her ne kadar servisler normale dönse de bazı kişiler erişimde yavaşlama ve zaman zaman kopma yaşandığını aktardı.

Meydana gelen erişim sıkıntısı, dikkat çekici bir şekilde Google’ın 27. kuruluş yıldönümü olan 4 Eylül tarihine rastladı.

Google’dan kesintinin sebebi hakkında resmi açıklama bekleniyor.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bağlantı sorunu yalnızca Türkiye’de değil, özellikle Doğu Avrupa’da geniş bir bölgede etkisini gösterdi.

Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde de binlerce kişi problemi bildirdi.

Downdetector platformundaki raporlar, kesintinin küresel ölçekte gerçekleştiğini ortaya koydu.