28°
Aktüel

Editor
 Erdem Avsar

Youtube ve Google neden çöktü düzeldi mi? Son durum merak ediliyor

Google, YouTube ve Gmail yaşanan çökmenin ardından yavaş yavaş düzelmeye başlarken çökmenin nedeni ve son durum merak konusu oldu.

Youtube ve Google neden çöktü düzeldi mi? Son durum merak ediliyor
Google ve bağlı uygulamalarda yaşanan erişim arızası milyonlarca kişiyi etkiledi.

4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00 sularında başlayan problem, Google arama motoru başta olmak üzere YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps ve diğer platformlarda bağlantı zorluğuna neden oldu.

Youtube ve Google neden çöktü düzeldi mi? Son durum merak ediliyor

Arıza yaklaşık bir saat devam etti. TSİ 10.57 itibarıyla hizmetler kademeli olarak yeniden kullanılabilir hale geldi.

Her ne kadar servisler normale dönse de bazı kişiler erişimde yavaşlama ve zaman zaman kopma yaşandığını aktardı.

Meydana gelen erişim sıkıntısı, dikkat çekici bir şekilde Google’ın 27. kuruluş yıldönümü olan 4 Eylül tarihine rastladı.

Google’dan kesintinin sebebi hakkında resmi açıklama bekleniyor.

Youtube ve Google neden çöktü düzeldi mi? Son durum merak ediliyor

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bağlantı sorunu yalnızca Türkiye’de değil, özellikle Doğu Avrupa’da geniş bir bölgede etkisini gösterdi.

Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde de binlerce kişi problemi bildirdi.

Downdetector platformundaki raporlar, kesintinin küresel ölçekte gerçekleştiğini ortaya koydu.

Sıkça Sorulan Sorular

Google’daki erişim sorununun kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi tesadüf mü?
Kullanıcıların en çok dikkatini çeken noktalardan biri, global kesintinin Google’ın 27. yıl dönümünde meydana gelmesi oldu. Uzmanlar bunun teknik bir arızadan kaynaklanabileceğini söylese de, resmi açıklama yapılmadığı için sebep konusunda belirsizlik sürüyor.
