Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Yunus Emre Konak kaç yaşında bonservisi ne kadar? Fenerbahçe'den sürpriz teklif

Fenerbahçe, Brentford takımında forma giyen Yunus Emre Konak için resmi girişimde bulundu. Ancak iddialara göre Fenerbahçe'nin sunduğu ilk teklif yeterli görülmedi.

, sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala takviyesi için harekete geçti.

Fenerbahçe, orta alan transferi için ’da oynayan 19 yaşındaki Yunus Emre Konak ile ilgileniyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Brentford forması giyen Yunus Emre Konak için resmi öneri yaptı. Fenerbahçe'nin verdiği ilk teklif uygun bulunmadı.

Brentford'un reddettiği teklifin 10 milyon euro ve ek bonuslar olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun transfer süreci için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

YUNUS EMRE KONAK KİMDİR?

Yunus Emre Konak 10 Ocak 2006 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi.

Futbol yaşamına Sivasspor’da adım attı.

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, geçen sezon Sivasspor’dan Brentford’a 4.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 15 müsabakada 298 dakika süre buldu. Yunus Emre, tendon kopması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Yunus Emre Konak şu an kaç yaşında?
Genç futbolcu 10 Ocak 2006 doğumlu ve 19 yaşında.
