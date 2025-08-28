Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amerika Açık'ta ikinci tura çıktı

ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen sezonun son grand slam turnuvasında milli sporcumuz Zeynep Sönmez, ABD'li raket Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek 2. tura adını yazdırdı.

Dünya sıralamasında 81. sırada olan Zeynep Sönmez ikinci turda ise Ukraynalı raket Marta Kostyuk ile karşılaşacak. Tenisi yakından takip eden vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD Açık 2. tur karşılaşmaları kapsamında milli sporcumuz Zeynep Sönmez ile Ukraynalı raket Marta Kostyuk arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşma HBO Max ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada milli sporcumuz rakibini mağlup ederse, bu turnuvada 3. tura çıkan ilk tenisçi unvanını kazanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Zeynep Sönmez ile Marta Kostyuk arasında gerçekleştirilecek olan mücadele bugün (28 Ağustos 2025 Perşembe) saat 19.30'da başlayacak.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Zeynep Sönmez'in ABD Açık 2. turu kapsamında Marta Kostyuk ile oynayacağı karşılaşmayı vatandaşlar canlı olarak HBO Max ekranlarından izleyebilecekler.