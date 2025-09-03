Menü Kapat
Basketbol
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Türkiye EuroBasket 2025'te son 16 turunda: Rakip belli oldu!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

Türkiye EuroBasket 2025'te son 16 turunda: Rakip belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
23:13
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
23:21

A Milli Erkek Takımı, 2025 A Grubu'ndaki 5. ve son maçında ’ı 95-90 mağlup etti. Grubu 5’te 5 yaparak tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak.

Türkiye EuroBasket 2025'te son 16 turunda: Rakip belli oldu!

Salon: Arena Riga
Hakemler: Petraitis Gediminas, Wojciech Liszka, Rosso Yohan
: Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Shane Larkin 23, Adem Bona 2, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 28, Furkan Korkmaz 8
Başantrenör:
Sırbistan: Vasilije Micic 5, Stefan Jovic 10, Nikola Milutinov 5, Nikola Jokic 22, Nikola Jovic 10, Aleksa Avramovic 5, Ognjen Dobric 2, Vanja Marinkovic 8, Filip Petrusev 11, Marko Guduric 12
Başantrenör: Svetislav Pesic
1. Periyot: 19-18 (Türkiye lehine)
Devre: 46-49 (Sırbistan lehine)
3. Periyot: 74-73 (Türkiye lehine)

ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#ergin ataman
#a milli takım
#avrupa şampiyonası
#sırbistan
#Basketbol
