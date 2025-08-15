Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD, bu yıl 300 bin kamu çalışanını işten çıkaracak

ABD’de federal kamu personelinin sayısında bu yıl 300 binlik bir azalma bekleniyor. Açıklama, Trump yönetiminin yeni Personel Dairesi (OPM) Direktörü Scott Kupor’dan geldi. Bu rakam, ocak ayından bu yana federal iş gücünde yüzde 12,5’lik bir daralma anlamına geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD, bu yıl 300 bin kamu çalışanını işten çıkaracak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 08:58

Kupor, bu yıl işten ayrılacakların yüzde 80’inin gönüllü olarak, yüzde 20’sinin ise görevden alınarak ayrılacağını söyledi. Geçen ay Reuters’ın aktardığı 154 bin gönüllü rakamının neredeyse iki katı bir sayı bekleniyor.

ABD, bu yıl 300 bin kamu çalışanını işten çıkaracak

TRUMP’IN “KÜÇÜLME” HEDEFİ

Göreve yeniden başladığında , 2,4 milyon kişilik federal sivil iş gücünü “şişmiş ve verimsiz” olarak tanımlayarak küçültme hedefini açıklamıştı. Kupor, “İnsanları işten çıkarmaya zorlayamam, bakanların verimlilik vizyonuna inanmalarını sağlamalıyım” dedi.

ABD, bu yıl 300 bin kamu çalışanını işten çıkaracak

ÖNCEKİ DÖNEMLE FARKLILIK

Trump’ın ikinci döneminin ilk aylarında, bazı kurumlara yeni işe başlayan personeli görevden alma talimatı verildiği iddia edilmişti. Kupor’un açıklamaları ise daha çok gönüllü ayrılıklara odaklanan farklı bir yaklaşımı işaret ediyor.Kupor’un tahminleri doğru çıkarsa, federal iş gücündeki bu yılki ayrılma oranı yüzde 5,9 olan 2023 seviyesinin iki katından fazla olacak.

ABD, bu yıl 300 bin kamu çalışanını işten çıkaracak
ETİKETLER
#istihdam
#ayrılık
#amerika
#trump
#Federal Hizmet
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.