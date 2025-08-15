ABD, bu yıl 300 bin kamu çalışanını işten çıkaracak

Kupor, bu yıl işten ayrılacakların yüzde 80’inin gönüllü olarak, yüzde 20’sinin ise görevden alınarak ayrılacağını söyledi. Geçen ay Reuters’ın aktardığı 154 bin gönüllü ayrılık rakamının neredeyse iki katı bir sayı bekleniyor.

TRUMP’IN “KÜÇÜLME” HEDEFİ

Göreve yeniden başladığında Trump, 2,4 milyon kişilik federal sivil iş gücünü “şişmiş ve verimsiz” olarak tanımlayarak küçültme hedefini açıklamıştı. Kupor, “İnsanları işten çıkarmaya zorlayamam, bakanların verimlilik vizyonuna inanmalarını sağlamalıyım” dedi.

ÖNCEKİ DÖNEMLE FARKLILIK

Trump’ın ikinci döneminin ilk aylarında, bazı kurumlara yeni işe başlayan personeli görevden alma talimatı verildiği iddia edilmişti. Kupor’un açıklamaları ise daha çok gönüllü ayrılıklara odaklanan farklı bir yaklaşımı işaret ediyor.Kupor’un tahminleri doğru çıkarsa, federal iş gücündeki bu yılki ayrılma oranı yüzde 5,9 olan 2023 seviyesinin iki katından fazla olacak.