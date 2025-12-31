Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak noterler resmi tatil durumu gündemde

1 Ocak nöbetçi noter var mı belli oldu.. Bu yıl 1 Ocak tarihi perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan yılbaşının perşembe gününe denk gelmesinden dolayı noterlerin çalışma durumları gündeme geldi. Araç ve gayrimenkul, vekaletname, ihtarname, tebligat, vasiyetname ve defter tasdikleri gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yılbaşında noterler açık mı, kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak noterler resmi tatil durumu gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 15:56

Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak'ta noterlerin açık olup olmadığı gündeme geldi. Ayrıca noterde işi olan vatandaşların gündeminde nöbetçi noter uygulaması da yaşanıyor. Nöbetçi noter uygulaması noterlerin kapalı olduğu günlerde vatandaşlara acil işlem yapma imkanı sunuyor. Araç ve gayrimenkul, vekaletname, ihtarname, tebligat, vasiyetname ve defter tasdikleri gibi işlemleri olan vatandaşlar tarafından yeni yılın ilk günü 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı.

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak noterler resmi tatil durumu gündemde

YILBAŞINDA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI 1 OCAK?

1 Ocak 2026 tarihinde noterler kapalı olacak. 1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle noterler 1 Ocak 2026 tarihinde hizmet vermeyecek. 1 Ocak'tan sonra ise noterler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Noterler öğle tatillerine ise iş yoğunluğuna göre 12.00-13.00 arasında çıkıyor. Noterlerin öğle saatleri bölgeden bölgeye ve yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor.

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak noterler resmi tatil durumu gündemde

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Noterler yılbaşı tatili kapsamında 1 gün boyunca kapalı kalacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise noterler tekrardan vatandaşların araç ve gayrimenkul, vekaletname, ihtarname, tebligat, vasiyetname ve defter tasdikleri gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak noterler resmi tatil durumu gündemde

1 OCAK NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Resmi tatillerde nöbetçi noter sistemi uygulanmıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihinde nöbetçi noter uygulaması yapılmayacak. Nöbetçi noter uygulaması vatandaşların acil ihtiyaçlarına alternatif oluşturmak için sadece hafta sonları ve özel durumlarda uygulanıyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.