Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak noterler resmi tatil durumu gündemde

Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak'ta noterlerin açık olup olmadığı gündeme geldi. Ayrıca noterde işi olan vatandaşların gündeminde nöbetçi noter uygulaması da yaşanıyor. Nöbetçi noter uygulaması noterlerin kapalı olduğu günlerde vatandaşlara acil işlem yapma imkanı sunuyor. Araç ve gayrimenkul, vekaletname, ihtarname, tebligat, vasiyetname ve defter tasdikleri gibi işlemleri olan vatandaşlar tarafından yeni yılın ilk günü 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı.

YILBAŞINDA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI 1 OCAK?

1 Ocak 2026 tarihinde noterler kapalı olacak. 1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle noterler 1 Ocak 2026 tarihinde hizmet vermeyecek. 1 Ocak'tan sonra ise noterler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Noterler öğle tatillerine ise iş yoğunluğuna göre 12.00-13.00 arasında çıkıyor. Noterlerin öğle saatleri bölgeden bölgeye ve yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Noterler yılbaşı tatili kapsamında 1 gün boyunca kapalı kalacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise noterler tekrardan vatandaşların araç ve gayrimenkul, vekaletname, ihtarname, tebligat, vasiyetname ve defter tasdikleri gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Resmi tatillerde nöbetçi noter sistemi uygulanmıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihinde nöbetçi noter uygulaması yapılmayacak. Nöbetçi noter uygulaması vatandaşların acil ihtiyaçlarına alternatif oluşturmak için sadece hafta sonları ve özel durumlarda uygulanıyor.