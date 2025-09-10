Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Californiya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralının olduğu saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 05:56

Amerika Birleşik Devletleri'nin Californiya eyaletine bağlı kenti silahlı saldırıyla sarsıldı. Olay yerel saatle 17.45 sıralarında Burke Caddesi 1500. blokta meydana geldi.

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ VURULDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yetkililer olası şüpheli veya şüpheliler hakkında herhangi bir bilgi açıklamazken, saldırıda 5 kişinin vurulduğu bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

'BÖLGEDEN UZAK DURUN' UYARISI

ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı da bölgede yaşayanlara San Francisco Genel Hastanesi bölgesinden uzak durmaları uyarısını yaptı.

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de üniversitede silahlı saldırgan paniği! Polisler alarma geçti
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#San Francisco
#california
#Güvenlik Önlemi
#Burke Caddesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.