ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Californiya eyaletine bağlı San Francisco kenti silahlı saldırıyla sarsıldı. Olay yerel saatle 17.45 sıralarında Burke Caddesi 1500. blokta meydana geldi.

5 KİŞİ VURULDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yetkililer olası şüpheli veya şüpheliler hakkında herhangi bir bilgi açıklamazken, saldırıda 5 kişinin vurulduğu bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

'BÖLGEDEN UZAK DURUN' UYARISI

ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı da bölgede yaşayanlara San Francisco Genel Hastanesi bölgesinden uzak durmaları uyarısını yaptı.