Bir bu eksikti! Orta Çağ vebası tekrar aramızda

05 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:13

ABD'deki sağlık yetkilileri iki Veba vakasını araştırırken, Colorado'da ortaçağdan kalma veba hastalığına yakalanan bir hasta halen tedavi altında bulunuyor. Veba, tipik olarak üç ana formda (bubonik, pnömonik veya septisemik) ortaya çıkan ve enfekte hayvanlar ile insanlar arasında çeşitli yollarla bulaşabilen ciddi bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bunlar arasında enfekte pirelerin ısırması, enfekte dokularla doğrudan temas ve enfekte solunum damlacıklarının solunması yer almaktadır. The Express, Hıyarcıklı vebanın (bubonik veba) ölüm oranının yüzde 30 ila 60 arasında olduğunu, pnömonik varyantın ise tedavi edilmediği takdirde her zaman ölümcül olduğunu bildirdi.

Belirtiler ani ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları, titreme ve kusma gibi grip belirtilerine benzemektedir. Şişmiş lenf düğümleri de yaygındır ve eller ve ayaklar siyaha dönebilir.

Kemirgenler ve pireler tarafından taşınan Yersinia Pestis bakterisi hastalığa neden olur ve tedavi için antibiyotikler kullanılır.

50 MİLYON KADAR KİŞİ ÖLDÜ

Hıyarcıklı vebanın en ölümcül salgını Avrupa'da 1345 ile 1353 yılları arasında, Kara Ölüm olarak bilinen bir dönemde meydana gelmiş ve 50 milyon kadar kişi öldü. Gloucestershire Live'ın haberine göre, insanlık tarihindeki en ölümcül salgınlardan biriydi, ancak 21. yüzyılda doktorlar vakalarla başa çıkmak ve yayılmasını önlemek için iyi hazırlanmış durumdalar.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre ABD'de her yıl ortalama 7 insanda vebası vakası görülüyor. Şubat ayının başlarında Oregon'da bir kadın, hasta evcil kedisinden hastalığa yakalandıktan sonra başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Birkaç yıl önce Oregon'lu bir kaynakçı, ağzında kemirgen bulunan ve boğulmakta olan bir kediyi kurtardıktan sonra parmak uçlarını ve ayak parmaklarını vebadan kaybetmiştir. 2015 yılında Colorado'lu bir genç avlanırken hastalığa yakalandıktan sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti ve geçen yıl eyalette biri ölümcül olmak üzere iki vaka daha doğrulandı.

Cleveland Clinic'e göre, küresel olarak, son yıllarda insanlarda görülen veba vakalarının çoğu Afrika'daki kırsal kasaba ve köylerde, özellikle de Madagaskar ve Kongo'da rapor edilmiştir.