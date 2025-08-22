Menü Kapat
UEFA listesi ne zaman verilecek? 2025-2026 sezonu oyuncu listeleri için son tarih yaklaşıyor

UEFA listesinin 2025-2026 sezonu için ne zaman verileceği ve son tarih açıklandı. UEFA listesi, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların hangi oyuncularla sahaya çıkabileceğini belirleyen resmi belgedir. Takımlar, yaz ve kış transfer dönemlerinin ardından bu listeyi UEFA’ya bildirmekle yükümlüdür. İşte UEFA listesi için son tarih…

UEFA listesi ne zaman verilecek? 2025-2026 sezonu oyuncu listeleri için son tarih yaklaşıyor
Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar için listesi, sezonun en önemli aşamalarından biridir. Bu liste, kulüplerin Avrupa’daki yolculuklarında hangi futbolcularla mücadele edeceğini kesinleştirir.

UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2026?

UEFA listesi her sezon iki farklı dönemde kulüpler tarafından UEFA’ya iletilir. İlk bildirim, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından yapılır ve grup aşamaları ile eleme turlarında kullanılacak kadroyu belirler. İkinci bildirim ise ara transfer döneminden sonra gerçekleşir. Bu süreçte kulüpler, kadrolarında sınırlı sayıda değişiklik yapma hakkına sahip olur ve yeni transferlerini listeye ekleyebilir.

UEFA listesi ne zaman verilecek? 2025-2026 sezonu oyuncu listeleri için son tarih yaklaşıyor

Takımlar, kadrolarını UEFA’nın resmi portalı üzerinden elektronik olarak teslim eder. UEFA tarafından belirlenen teslim tarihi ve saati dikkate alınarak listelerin eksiksiz hazırlanması zorunludur. Bildirimler, Avrupa saatine göre gece yarısı yapılır ve Türkiye’de bu saat genellikle 01.00’e karşılık gelir. Bu tarihten sonra A listesi üzerinde değişiklik yapılamazken, B listesi için kulüp altyapısından yetişen genç oyuncular eklenmeye devam edebilir.

UEFA listesi ne zaman verilecek? 2025-2026 sezonu oyuncu listeleri için son tarih yaklaşıyor

UEFA LİSTESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Kulüplerin kadrolarını UEFA’ya iletmesi gereken son tarih, 2025-2026 sezonu için 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece olarak belirlenmiştir. Türkiye saatiyle 01.00’e kadar UEFA sistemine giriş yapılmış olmalıdır. Bu süreyi kaçıran kulüpler, oyuncularını Avrupa kupalarında oynatamaz.

UEFA listesi ne zaman verilecek? 2025-2026 sezonu oyuncu listeleri için son tarih yaklaşıyor

Kış transfer döneminin ardından da ek bir bildirim süreci vardır. Bu dönemde takımlar, A listesinde en fazla 3 futbolcu değişikliği yapabilir. Böylece ara transferde kadroya katılan oyuncular Avrupa kupalarında forma giyme hakkı kazanır. Ancak bu değişiklik hakkı sınırlıdır ve yalnızca UEFA’nın belirlediği kurallar çerçevesinde kullanılabilir.

UEFA listesi ne zaman verilecek? 2025-2026 sezonu oyuncu listeleri için son tarih yaklaşıyor

UEFA LİSTESİNE KAÇ OYUNCU, NASIL EKLENİR?

UEFA listesi, A listesi ve B listesi olmak üzere iki ayrı kategoriden oluşur. A listesinde en fazla 25 futbolcu yer alabilir. Bu kadroda en az 8 oyuncunun “yerel yetişmiş” olması şarttır. Bu 8 oyuncunun 4’ü kulübün altyapısından, 4’ü ise aynı ülkedeki başka kulüplerin altyapısından yetişmiş olmalıdır. Eğer bu şart tam olarak karşılanamazsa, liste 25 kişiden daha az oyuncuyla doldurulur.

B listesi ise kulüp altyapısında en az 2 yıl bulunmuş ve 21 yaşını doldurmamış futbolcular için kullanılır. Bu liste, A listesinden farklı olarak daha esnektir ve teslim tarihinden önce sınırsız şekilde güncellenebilir.

