Beşiktaş'ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz İstanbul'da

Beşiktaş, Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Kartal'ın eski futbolcusu, siyah-beyazlılar ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, millî futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Rıdvan Yılmaz'ın yarın siyah-beyazlı kulüp için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

RIDVAN YILMAZ’DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul’a gelir gelmez basın mensuplarına konuşan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu dile getirdi. Rıdvan Yılmaz, “Uzun süredir hayalini kurduğum bu an için çok heyecanlıyım. Yuvama geri döndüğüm için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.