TGRT Haber
30°
Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Dorgeles Nene ve Edson Alvarez’in Kocaelispor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Chobani Stadı’nda Kocaelispor’u konuk edecek. Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın geçmiş maçlarında sarı-lacivertlilerin belirgin üstünlüğü bulunuyor. İşte Fenerbahçe Kocaelispor maçı muhtemel 11’i…

Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 23:30

, ’de bu sezon taraftarı önündeki ilk sınavına karşısında çıkıyor. yönetimindeki sarı-lacivertliler, sahasında galibiyet arayacak.

DORGELES NENE KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Dorgeles Nene, teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde Kocaelispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Avusturya’nın Salzburg Kulübü’nden kadroya katılan Malili futbolcunun maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Nene, İstanbul’a geldikten sonra yapılan son antrenmanlarda da yer aldı ve takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

EDSON ALVAREZ KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin bir diğer yeni transferi Edson Alvarez ise Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Cuma günü İstanbul’a gelen Meksikalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ancak teknik heyet Alvarez’in ilk lig maçına bir sonraki hafta çıkmasını planlıyor. Bu nedenle Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.

Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertliler, bu eksiklere rağmen güçlü bir kadroyla sahada olacak.

Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Jose Mourinho’nun Kocaelispor karşısında şu 11’i sahaya sürmesi bekleniyor:

İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, Nene ve En Nesyri.

#kocaelispor
#süper lig
#fenerbahçe spor kulübü
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Dorgeles Nene
#Edson Alvarez
#Aktüel
