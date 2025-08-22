Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Kocaelispor maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon taraftarı önündeki ilk sınavına Kocaelispor karşısında çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, sahasında galibiyet arayacak.

DORGELES NENE KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Dorgeles Nene, teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde Kocaelispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Avusturya’nın Salzburg Kulübü’nden kadroya katılan Malili futbolcunun maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Nene, İstanbul’a geldikten sonra yapılan son antrenmanlarda da yer aldı ve takımla birlikte çalışmalara katıldı.

EDSON ALVAREZ KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin bir diğer yeni transferi Edson Alvarez ise Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Cuma günü İstanbul’a gelen Meksikalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ancak teknik heyet Alvarez’in ilk lig maçına bir sonraki hafta çıkmasını planlıyor. Bu nedenle Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertliler, bu eksiklere rağmen güçlü bir kadroyla sahada olacak.

Jose Mourinho’nun Kocaelispor karşısında şu 11’i sahaya sürmesi bekleniyor:

İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, Nene ve En Nesyri.