TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 Banu İriç

CHP'de istifa! İl başkanı ve yönetim bıraktı: 'Orantısız güce tanık olduk'

CHP Uşak yönetiminde istifa depremi yaşandı. CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan, Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetimleri açıklama yaparak görevlerini bıraktıklarını duyurdu.

CHP'de istifa! İl başkanı ve yönetim bıraktı: 'Orantısız güce tanık olduk'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 01:51

Uşak İl Başkanı Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin örgüt içi seçimlerinin 14 Temmuz'da başladığını anımsattı.

Delege seçimlerinde orantısız güce tanık olduklarını aktaran Yazgan, "Ne kadar adaletli yapmaya çalışsak da taraflardan birinin, kesinlikle tasvip edilmeyecek yöntemlerle orantısız gücüne tanık olduk. En büyük amacımız topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık. Örgüt olarak üyelerimize ulaşmakta zorlandık. Bugün CHP il, ilçe örgütü ve kadın kolları olarak görevimizden ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'de istifa! İl başkanı ve yönetim bıraktı: 'Orantısız güce tanık olduk'

Yazgan, şöyle devam etti:"Birileri partiyi yönetir, birileri de belediyeyi. Lütfen delege seçimi yapıyoruz diye partimizin sosyal belediyecilik anlayışına, partimizin anlayışına zarar verecek eylemlerden kaçınalım. Bizler örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız."

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise mahalle ve delege seçimlerinde parti tüzüğü ve ilkelerine aykırı gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye binası içerisinde oluşturulan gayriresmi bir birim aracılığıyla yaklaşık 2000 üyenin, örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı ile yönlendirildiği, çalışanların işten çıkarma tehdidi altında oy kullanmaya zorlandığı, kullanılan oy pusulalarının belirli araçlarda imza karşılığı teslim ettirildiği somut kanıtlarla ortadadır. Bu baskı ve tehditler video kayıtları, yazışmalar ve onlarca partilimizin tanıklığıyla sabittir. Dahası, delege seçimlerinde partililerimizin üzerine yürünmesi, sandık alanına zorla girilmeye çalışılması ve küfürlü saldırılar, polisin müdahalesine dahi sebep olmuştur. Oysa bu süreçlerin demokrasiye yakışır biçimde, özgür ve adil bir ortamda yürütülmesi esastır. İşten çıkarma, işe alım, partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi, partimizin ilkeleriyle ve Genel Başkanımızın çizdiği yol haritasıyla taban tabana zıttır. Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde il ve ilçe örgütleri hiçbir yerel yönetim gücüyle tehdit edilemeyecek kadar değerlidir."

TGRT Haber
