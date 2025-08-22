Gündemdeki son gelişmeler Medya Kritik'te masaya yatırılıyor: Konuklardan dikkat çeken değerlendirmeler!

Programın ilk gündem maddesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP milletvekillerine gönderdiği mektup. Bu hamle, "İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. Programda, İmamoğlu'ndan umudunu kesenlerin CHP içindeki sayısının artıp artmadığı tartışılıyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINDA KRİTİK GELİŞME

"Medya Kritik" programında ele alınan bir diğer önemli konu, yolsuzluk soruşturmalarındaki kilit itirafçılar Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsinin kaldırılması. Bu kararın neden alındığı ve ölümle tehdit edildikleri iddia edilen itirafçıların koruma altına alınıp alınmayacağı soruları masaya yatırılıyor.

Programın üçüncü ana başlığı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemli bir projesi olan Zengezur Koridoru. İşletmesi ABD'ye verilen bu koridorda Türkiye'nin elini çekmediği ve Türk dünyasını birbirine bağlayacak demiryolunun temelinin atıldığı belirtiliyor. Bu stratejik hamlenin bölgeye ve Türkiye'ye etkileri tartışılıyor.

