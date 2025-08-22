Menü Kapat
30°
Politika
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Gündemdeki son gelişmeler Medya Kritik'te masaya yatırılıyor: Konuklardan dikkat çeken değerlendirmeler!

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yolsuzluk iddialarına, Zengezur Koridoru'na kadar gündemdeki sıcak başlıklar "Medya Kritik" programında ele alınıyor. Şamil Tayyar, Fatih Atık, Tuna Öztunç, Nagehan Alçı ve Cem Küçük, izleyicilere güncel olaylara dair derinlemesine bir bakış sunuyor.

Gündemdeki son gelişmeler Medya Kritik'te masaya yatırılıyor: Konuklardan dikkat çeken değerlendirmeler!
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 21:13

Programın ilk gündem maddesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun milletvekillerine gönderdiği mektup. Bu hamle, "İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. Programda, İmamoğlu'ndan umudunu kesenlerin CHP içindeki sayısının artıp artmadığı tartışılıyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINDA KRİTİK GELİŞME

"Medya Kritik" programında ele alınan bir diğer önemli konu, soruşturmalarındaki kilit itirafçılar ve Ertan Yıldız'ın ev hapsinin kaldırılması. Bu kararın neden alındığı ve ölümle tehdit edildikleri iddia edilen itirafçıların koruma altına alınıp alınmayacağı soruları masaya yatırılıyor.

Gündemdeki son gelişmeler Medya Kritik'te masaya yatırılıyor: Konuklardan dikkat çeken değerlendirmeler!

Programın üçüncü ana başlığı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemli bir projesi olan . İşletmesi ABD'ye verilen bu koridorda Türkiye'nin elini çekmediği ve Türk dünyasını birbirine bağlayacak demiryolunun temelinin atıldığı belirtiliyor. Bu stratejik hamlenin bölgeye ve Türkiye'ye etkileri tartışılıyor.

Bu ve benzeri tüm konular, her akşam saat 21.00'de TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik'te ele alınıyor.

