Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

BM raportörlerinden FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail futboldan men edilmeli

Gazze'de soykırım yürüten İsrail'e uluslararası arenada baskı politikası yapılması için çalışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesini istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BM raportörlerinden FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail futboldan men edilmeli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 18:51

Birleşmiş Milletler () raportörleri, işgal altındaki topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle 'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulundu.

BM raportörler, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak ve 'ya ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in işlediği sonucuna varmasının, işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım işlendiğini teyit eden uluslararası kuruluşların sayısının artmasının son örneği olduğuna işaret edildi.

BM raportörlerinden FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail futboldan men edilmeli

Açıklamada, spor kamuoyunun, her şeyin olağan akışında olduğu algısını reddetmesi gerektiği vurgulandı.

Spor kuruluşları ve platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmemesi ve ağır insan hakları ihlallerine sessiz kalmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası kuruluşların merkezi olan, müsabaka düzenleyen ve İsrail ile spor müsabakalarına katılan ülkelerin, soykırım karşısında tarafsız kalmama yükümlülüklerini göz önünde bulundurmaları gerekir." denildi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Açıklamada, "Boykotun bireysel oyunculara değil, İsrail devletine yönelik olması gerektiği konusunda netiz. Her zaman, bireylerin hükümetlerinin aldığı kararların sonuçlarını üstlenemeyeceğini savunduk, bu nedenle kökenleri veya uyrukları nedeniyle bireysel oyunculara karşı ayrımcılık veya yaptırım uygulanmamalı. Büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiren devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve askıya alınmalı." ifadeleri kullanıldı.

FIFA ve UEFA gibi özel uluslararası kuruluşların, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca uluslararası insan hakları hukukuna tabi olduğu hatırlatılan açıklamada, sivil toplumun, FIFA ve UEFA'nın İsrail takımını askıya alması yönündeki çeşitli çabalarının farkında olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) tavsiye kararının uygulanmasını teşvik etmeyi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle yaptırımlar uygulamasını amaçlayan eylem çağrılarını destekliyoruz. FIFA'yı bir kez daha, İsrail'in, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yasadışı varlığından kaynaklanan durumu meşrulaştırmayı bırakmaya çağırıyoruz. Gazze'deki soykırımı bitirmek için mümkün olan her türlü önlemi almak hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur." vurgusu yapıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda zulmün fotoğrafını gösterip sordu
ETİKETLER
#uefa
#İsrail
#filistin
#soykırım
#bm
#fıfa
#Bojkot
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.