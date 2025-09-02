Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dünya Meteoroloji Örgütü tarih verdi! Dünyanın büyük bölümünde etkili olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayına ilişkin tarih verdi. La Nina hava olayına rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde olmasının beklendiği belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarih verdi! Dünyanın büyük bölümünde etkili olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:11

Dünyanın bazı bölgelerinde aşırı hava ve iklim olayları ülkeleri olumsuz etkileyebiliyor. Yaşanan hava olayları sıcak hava dalgaları, soğuk hava dalgaları, yoğun yağış, kuraklık, kasırgalar ve tropikal siklonlara neden oluyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik ile özdeşleşen ve sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının etkisine ilişkin bir güncelleme rapor yayımladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarih verdi! Dünyanın büyük bölümünde etkili olacak

DÜNYANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE ORTALAMANIN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Raporda, "La Nina, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Nina'nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor." denildi.

LA NİNA OLAYININ ORTAYA ÇIKMASINA KADEMELİ ZEMİN HAZIRLAYACAK

Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun muhtemelen bu ay başlayacak La Nina olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarih verdi! Dünyanın büyük bölümünde etkili olacak

Raporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarih verdi! Dünyanın büyük bölümünde etkili olacak

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır." ifadelerini kullandı. Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kilit sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

El Nino ve La Nina hava olayları nedir?
Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
ETİKETLER
#hava durumu
#el niño
#la nina
#iklim değişikliği
#Sıcaklık Artışı
#Aşırı Hava Olayları
#Dünya
