Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları belli oldu! Listede Türkiye'den bir yer de var

17 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:52

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları'nın bu yılki finalistlerini açıkladı. Sosyal medyadan duyurulan finalistler arasında Türkiye'den bir yer de var! Finale kalan seyahat rotaları ise sosyal medya üzerinden oylamaya sunuldu.

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları 2025: Okuyucu Seçimleri) yarışmasının finale kalan seyahat rotalarını açıkladı. Türkiye​'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum​, dünyanın en iyileri arasında yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

National Geographic Travel’ın 46,5 milyon takipçili Instagram​ hesabında duyurulan finalistler, Bodrum’un büyüleyici atmosferini ve Akdeniz’in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguluyor.

National Geographic, Bodrum’un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

FİNALİSTLER OYLAMAYA SUNULDU

2025 Dünyanın En İyileri listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.