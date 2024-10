Dünyanın en pahalı muzu satışa hazırlanıyor: 51 milyon 450 bin TL değer biçiliyor

26 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:47

Sanat dünyasında sansasyona neden olan Maurizio Cattelan'ın eseri satışa çıkıyor. Düzenlenecek müzayede öncesi esere biçilen değer dudak uçuklattı.

Sanat dünyasında büyük sansasyona neden olan Maurizio Cattelan'ın, "duvara bantlanmış muz" eseri satışa çıkıyor. Çağdaş sanat piyasasının absürtlüğünün bir sembolü olan eserin 3 kopyasından biri için müzayede düzenlenecek.

Duvara bantlanmış bir muzdan oluşan eser, bir özgünlük sertifikası ve heykelin nasıl sergileneceğine dair talimatlar içeriyor.

DEĞERİ 51 MİLYON 450 BİN TL

2019'da Art Basel Miami Beach'teki Perrotin galeri standında 120 bin dolara fiyatlandırılan eserin, Sotheby's tarafından 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında bir fiyata satılması tahmin ediliyor. Müzayede evi, satışa tek bir muz ve bir rulo bant dahil olduğunu söyledi.

Muz eserinin üç baskısı sanat fuarında satıldı. Biri, 2017'de kapanan lüks Paris mağazası Collette'in kurucusu Sarah Andelman tarafından satın alındı. Başka bir baskı, eserlerini bir müzeye bağışlamayı vaat eden Miami koleksiyoncuları William ve Beatrice Cox'a satıldı. Üçüncüsü anonim bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

MUZU ALIP YEMİŞTİ

2019 yılındaki sergi esnasında David Datuna adlı performans sanatçısı, esere yaklaşarak muzu duvardan alıp yemişti. Datuna yaptığı eylemi "Aç Sanatçı" olarak kendi sosyal medya hesabından duyurmuş, Cattelan'ın eserlerini sevdiğini ve yediği eseri ise çok lezzetli bulduğunu yazmıştı.

Eser New York, Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo ve Los Angeles'ta sergilendikten sonra 20 Kasım'da Sotheby's The Now and Contemporary müzayedesinde satılacak.