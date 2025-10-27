Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara 83 yaşında dördüncü kez seçildi: Tebrik için arayan şaşırttı

2010'dan beri Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı olan Alassane Ouattara dördüncü kez seçilme başarısı gösterdi. Oyların yaklaşık yüzde 90'ını alan ve tekrar aday olması nedeniyle bir kesimin tepkisini de çeken Ouattara'yı tebrik için arayansa seçimdeki rakibi oldu.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara 83 yaşında dördüncü kez seçildi: Tebrik için arayan şaşırttı
AA
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 21:45
|
27.10.2025
27.10.2025
saat ikonu 21:45

Afrika ülkesi 'nde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. Seçim Komisyonunun açıkladığı geçici sonuçlara göre mevcut cumhurbaşkanı Ouattara, oyların yüzde 89,7'sini alarak dördüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Sonuçlar, Anayasa Konseyinin onayından sonra resmiyet kazanacak.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara 83 yaşında dördüncü kez seçildi: Tebrik için arayan şaşırttı

RAKİBİ ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Yerel basında çıkan haberlerde de 25 Ekim'de yapılan ve Ouattara'nın yanı sıra 4 adayın daha yarıştığı seçimin sonuçlanmasının ardından cumhurbaşkanı adayı Simone Ehivet'in Ouattara'yı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara 83 yaşında dördüncü kez seçildi: Tebrik için arayan şaşırttı

NE OLMUŞTU?

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu. Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.

