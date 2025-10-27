Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara 83 yaşında dördüncü kez seçildi: Tebrik için arayan şaşırttı

Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. Seçim Komisyonunun açıkladığı geçici sonuçlara göre mevcut cumhurbaşkanı Ouattara, oyların yüzde 89,7'sini alarak dördüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Sonuçlar, Anayasa Konseyinin onayından sonra resmiyet kazanacak.

RAKİBİ ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Yerel basında çıkan haberlerde de 25 Ekim'de yapılan ve Ouattara'nın yanı sıra 4 adayın daha yarıştığı seçimin sonuçlanmasının ardından cumhurbaşkanı adayı Simone Ehivet'in Ouattara'yı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu. Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.