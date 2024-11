Fırtına devasa gemiyi 45 derece yan yatırdı! Eşyalar devrildi, yolcu yaralandı, işte o anlar

14 Kasım 2024 09:48 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:44

Afrika kıyılarında ilerleyen Royal Caribbean'a ait Explorer of the Seas gemisinde korku dolu anlar yaşandı. Fırtına gemiyi en az 45 derecelik açıyla yan yatırdı. Gemideki yolcular korku dolu anlar yaşarken ayakta kalmak zorlaştı, tabaklar, bardaklar yer düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Afrika kıyılarında yaşanan bir fırtına sırasında Royal Caribbean'a ait Explorer of the Seas gemisinin şiddetli bir şekilde yan yattı. En az 45 derece açıyla eğim alan gemideki yolcular korku dolu anlar yaşadı. 41 yaşındaki Kanadalı Dan So, o anları kameraya aldı. So, "İnsanların çığlık attığını ve bardakların kırıldığını" gördüğünü söyleyerek, "Titanik gibiydi" dedi.

''GEMİ YAN YATINCA ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM''

Geminin batacağını düşündüğünü söyleyen So, yaşadıklarının oldukça endişe verici olduğunu, "Telefonumu çıkarıp meslektaşlarıma ne olacağını bilmediğimi ve dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen bir mesaj gönderdim" dedi. Hatta son mesajını yazarken öleceğini düşündüğünü ifade etti.

So, "Genellikle dalgalar gemiyi sallandırır ama bu beş dakika boyunca bir tarafa doğru eğildi. Yaklaşık üç dakika boyunca pozisyonunu korudu. Geriye doğru eğilince büyük bir rahatlama hissettim ve büyük bir şeyden kurtulduğumuzu anladım." dedi.

EŞYALAR DEVRİLDİ, 1 YOLCU YARALANDI

Devasa geminin saatte 80 mil hıza ulaşan rüzgarlara maruz kaldığı öğrenildi. Gemideki eşyalar yerlere düştü, tabaklar, bardaklar kırıldı. O esnada yolcular 1 saatliğine odalarına gönderildi.

Gemideki 1 yolcu yaralandı. Gemi, Las Palmas'ta planlanmamış bir mola vermek zorunda kaldı.