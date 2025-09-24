Menü Kapat
İran: İsrail'in nükleer faaliyetlerine dair gizli belgeleri ele geçirdik

İran İstihbarat Bakanı, İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin belgeleri ele geçirdiklerini söyleyerek bazı belgeleri televizyon ekranında paylaştı.

24.09.2025
Bakanı İsmail Hatib, 'in nükleer programındaki etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri haziran ayında ele geçirdiklerini söyledi.

İran: İsrail'in nükleer faaliyetlerine dair gizli belgeleri ele geçirdik

İSRAİL'İN GİZLİ NÜKLEER, ASKERİ VE İSTİHBARAT BİLGİLERİNE ULAŞILDI

İran devlet televizyonuna konuşan Hatib, konuya ilişkin bilgi verdi. Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi.

İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini belirtti.

İSRAİL'DE ÇALIŞAN KİŞİLER PARA KARŞILIĞI İRAN'LA ANLAŞTI

Hatip, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi.

İran güvenlik kaynakları, 7 Haziran'da devlet televizyonuna verdikleri bilgide, istihbarat birimlerinin İsrail’e ait nükleer projeler ve tesislere dair binlerce stratejik ve hassas belgeyi ele geçirdiğini, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye getirildiğini belirtmişti.

