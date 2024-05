İranlı yönetmen ülkesinden gizlice kaçtı Cannes'da filmiyle boy gösterecek

14 May 2024 14:54 - Güncelleme : 14 May 2024 15:12

İran'da hakkında yasal hüküm verilen İranlı yönetmen Muhammed Resulof, gizlice ülkesinden kaçtı. 52 yaşındaki yönetmen, son filmi Kutsal İncir Tohumu (The Seed of the Sacred Fig) prömiyerini bu hafta Cannes Film Festivali'nde yapacak.

Filmin dağıtımcı şirketleri Films Boutique ve Parallel45'in CEO'su Jean-Christophe Simon, pazartesi yaptığı açıklamada Resulof'un Avrupa'ya kaçtığını doğruladı:

''Muhammed'in tehlikeli bir yolculuğun ardından sağ salim Avrupa'ya varmasından dolayı çok mutluyuz ve rahatladık. Cannes'daki prömiyere katılabilmesini umuyoruz.''

''ÇOK ÜZÜLEREK SÜRGÜNÜ SEÇTİM''

Pazartesi Variety'de açıklaması yayımlanan Resulof ise şu ifadeleri kullandı:

''Uzun ve karmaşık bir yolculuğun ardından birkaç gün önce Avrupa'ya ulaştım. Karar verecek çok zamanım yoktu. İran'ı terk etmek ve hapis arasında seçim yapmalıydım. Çok üzülerek sürgünü seçtim. İslam Cumhuriyeti Eylül 2017'de pasaportuma el koyduğu için İran'ı gizlice terk etmek zorundaydım.''