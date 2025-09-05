İsrail katliamlarıyla Gazze'nin yüzde 40'ını işgal etti! Can kaybı tırmanıyor

İsrail, Gazze saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını kontrol altına aldıklarını söyledi. Defrin düzenlediği basın toplantısında, "Hamas’a yönelik saldırılarımız sürüyor ve Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını kontrol altına aldık" dedi.

Defrin, önümüzdeki günlerde operasyonların yoğun bir şekilde devam edeceğini kaydeden Defrin, "Operasyon ancak İsrail'in kalan rehineleri iade edildiğinde sona erecek" ifadesini kullandı.

SİVİLLERİN ÇADIRLARINA SALDIRI

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 16 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde evlere ve yerinden edilenlerin barındığı çadırlara saldırdı.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Derec Mahallesi’nde bir evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneybatısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan İslam Üniversitesi içinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadır, İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

APARTMANLARI HAVAYA UÇURUYORLAR!

Yine Rimal Mahallesi'nde çadır ve evlere İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Tel el-Heva Mahallesi'nde de bir apartman dairesinin bombalanması sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail savaş uçakları, Selasini Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesini bombaladı. Saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Ezher Üniversitesi kavşağında yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 64 BİNE TIRMANIYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak, 63 bin 633'e yükseldi.